Александр Лукашенко: Мир в Украине никому не нужен

Новости Беларуси. Ситуацию в Украине обсудили 8 августа на встрече Президента Беларуси с лидерами коммунистических партий России и Украины Геннадием Зюгановым и Петром Симоненко. Глава государства отметил, что предлагал Западу приемлемый вариант урегулирования ситуации в Украине. Лидер российской компартии подчеркнул, что белорусский, российский и украинский народы тесно связаны между собой родственными узами, вместе сражались в годы Великой Отечественной войны. Участники встречи обсудили вопросы большой политики.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Кто бы мог когда-то подумать, что среди трех славянских государств, самых родных народов может возникнуть такая каша на юге нашего Отечества (не побоюсь этого слова). Для меня была очень важна эта встреча, поскольку в ближайшее время мы планируем (президенты Беларуси, России, Казахстана, Украины) ряд встреч для того, чтобы принципиально обсудить, что происходит у нас. Понятно стремление американцев, европейцев. Я еще в самом начале сказал, что нам надо опасаться, нас будут втаскивать в эту бойню, как в воронку, чтобы создать здесь не просто очаг напряженности, а то, что происходит сейчас, — породить новую войну. И это будет война очень опасная. На это внимания тогда никто не обратил. И посмотрите, что происходит.

К сожалению, мир в Украине никому не нужен. Я в свое время предложил вариант, и с ним Запад согласился (те, кто со мной разговаривал), что это нормальный вариант. Но я им сказал: учтите — это будет для вас лакмусовой бумажкой, и если вы хотите, чтобы в Украине был мир, вы с этим планом согласитесь. Тем более от них никаких затрат не нужно было. И тогда я лишний раз понял, и об этом говорил своим коллегам президентам, что нас просто втягивают в эту бойню, и чем больше, тем лучше.

Геннадий Зюганов, председатель Центрального Комитета Коммунистической партии Российской Федерации:

Разгорается пожар войны, который ударит по всем нашим народам. У нас у каждого родственники на Украине, в Беларуси. Вместе воевали, сражались. В этом году 70-летие освобождения Крыма и Севастополя, Беларуси, Украины, снятие блокады с Ленинграда. Нам казалось, фашизм похоронили навсегда, а он вдруг воскрес в лице бандеровщины, нацистских проявлений, в том числе и такого варварства, который сейчас творится на юго-востоке Украины. Мы очень надеемся на ваши посреднические усилия. Знаем, насколько вы авторитетны, в том числе и во многих кругах Украины. Максимально будем способствовать миротворению и решению этой проблемы.



В свою очередь, Геннадий Зюганов поблагодарил главу белорусского государства за возможность встречи. В беседе с Александром Лукашенко лидер КПРФ также рассказал о планах посетить в Минске новый музей истории Великой Отечественной войны. В этой связи Президент отметил, что музей является важным символом и в первую очередь призван способствовать тому, чтобы новые поколения помнили о Великой Победе, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Должны что-то посмотреть сегодня. Особенно музей Великой Отечественной. В силу того, что в последнее время хотят не просто исказить историю, а умышленно хотят забрать победу у нашего народа. Молодежь уже потихоньку не то что забывать стала, но как-то отходит от этого. Надо молодежь вовлечь в это. Победа — гордость для нашего поколения и для старшего. Я всегда говорю: за подвиг Беларуси в той страшной войне (все уже признали, в том числе и немцы) мы должны на коленях стоять и благодарить белорусов. Это символ, это очень важно.

8 августа лидеры Компартий России, Украины и Беларуси обсудили ситуацию в Киеве, а также ответили на вопросы журналистов.

Геннадий Зюганов:

В Беларуси сегодня производят каждый третий большегрузный самосвал в мире, в России в половине карьеров работают ваши машины и работают прекрасно. Беларусь показала, что можно соединить коллективное хозяйство и фермерство, но умно соединить. И в результате добилась урожаев, которыми гордится наша Кубань, главная хлебница России, на своих болотах, супесчаных. Беларусь сумела все сделать для того, чтобы сохранить двуязычие.

До приезда в белорусскую столицу Петр Симоненко успел пообщался с представителями Коммунистических движений в Брюсселе, Вене и Хельсинки.

Главное же, в чем сошлись лидеры в Минске, – для разрешения украинского конфликта нужно сесть за стол переговоров и определить круг проблем.

И, судя по всему, в белорусской столице такая встреча пройдет совсем скоро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Симоненко, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины:

Дай Бог, чтобы как можно скорее, в том числе и Минск, стал реальной площадкой для переговоров. Я не рассматриваю как площадку условно скажем. Я рассматриваю это как среда, как, естественно, политическая возможность здесь решать, отрешившись от тех условностей, мягко говоря, которые сегодня в Европе доминируют: «вот, мы не пустим на переговоры такого-то, потому что он сегодня попал под санкции». А он наделен полномочиями от имени своего народа вершить или, управляя той или иной структурой, вершить ту или иную политику.

Игорь Карпенко, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси:

Коммунистическая партия Беларуси высказывала свою позицию относительно тех событий, которые происходят в Украине. Для нас это небезразлично, потому что для нас это братский народ. Не просто братский народ, это наши соседи, ближайшие соседи. И нам небезразлично, что там льется кровь и что уничтожают братья братьев.