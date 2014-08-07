По инициативе российской стороны 7 августа состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина

Новости Беларуси. 7 августа в телефонном разговоре Президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили сотрудничество в Евразийском экономическом союзе и меры российской стороны по обеспечению своей экономической безопасности. Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Владимир Путин рассказал Александру Лукашенко об экономических мерах, принятых Россией в ответ на санкции, введенные против федерации рядом стран.

Также выразил надежду, что Беларусь с пониманием отнесется к таким шагам, предпринятым в интересах экономической безопасности России. В свою очередь президент Беларуси отметил, что на границе будет обеспечена полная прозрачность в духе партнерских отношений.

Главы государств обсудили также вопросы сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и его расширения. Была подтверждена позиция о том, что присоединение к нему Армении не должно происходить во вред интересам Таможенного союза.

В ходе разговора Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись мнениями относительно развития ситуации в экономике Украины в связи с подписанием ею Соглашения об Ассоциации с Европейским союзом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.