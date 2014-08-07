На Майдане в Киеве снова горят покрышки: спецназ и коммунальщики пытаются очистить территорию

Новости Украины. Центр Киева затянут дымом. Активисты недовольные намерением городской администрации разобрать баррикады подожгли покрышки. На место инцидента уже прибыли пожарные бригады. Однако пока приступить к тушению специалисты не могут, им препятствуют манифестанты.

Освобождать Майдан решено силами спецназа. Бойцы уже приступили к работе. По некоторым данным, у митингующих изъято 20 ящиков бутылок с зажигательной смесью и огнестрельное оружие.

Непростая ситуация и на востоке страны. Из-за непрекращающихся боевых действий в зоне крушения «Боинга» международные эксперты приостановили расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.