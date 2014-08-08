Семен Шапиро: В Минской области будет усилен контроль при выделении земельных участков

Новости Беларуси. В Минской области будет усилен контроль при выделении земельных участков. Механизм выдачи земли должен быть регламентированным, прозрачным и понятным. Это подчеркнул губернатор области Семен Шапиро во время выездной пресс-конференции в Солигорске.

С 2015 года вводится запрет на создание в пригородной зоне Минска новых садоводческих товариществ и дачных кооперативов. Свободные участки будут предоставляться по результатам аукционов.

Председатель Миноблисполкома обратил внимание и на то, что кроме дачных кооперативов можно строить дома в деревнях. На тех участках, что не используются.

Семен Шапиро, председатель Миноблисполкома:

Нет домов в деревнях многих, там между домами кустарник зарастает, деревья растут. Так мы сегодня пришли к выводу, что надо все эти участки в деревнях расчистить и отдать людям, нуждающимся в первую очередь, и тем, кто хочет строить свой добротный дом, продать с аукциона. Небольшие они стоят сегодня деньги. В Минском районе мы продаем, там большие деньги стоит участок под Минском. Хатежино, в других местах продавали. Доходила цена до 30 тысяч долларов, 300 млн. А что касается Столбцовского райна, Молодечненского, Воложинского, 50-60 км от Минска – что еще может быть лучше для дачи. Чистый воздух, экология хорошая.

Во время встречи с журналистами был поднят и наболевший для многих жителей вопрос: затянутых сроков строительства жилья. Стоимость квадратных метров в долгострой будет уточнен. Уже создана специальная рабочая группа, которая рассмотреть каждый дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Из 111 проблемных домов до 1 июля было сдано 106. А из пяти оставшиеся два уже введены в эксплуатацию.

Семен Шапиро, председатель Миноблисполкома:

В некоторых жилых зданиях, которые сегодня сдаются в эксплуатацию, метр доходит до 10-11 млн. Мы создали небольшую рабочую группу и готовим совещание, где будем рассматривать каждое построенное здание в отдельности. Почему так? Вы знаете, у меня к строителям очень много претензий. Многие строители Минщины к деньгам относятся не очень рачительно и по-хозяйски. По каждому дому мы будем разбираться индивидуально, проверим всех строителей. Я не исключаю, что кое-где строители и пересмотрят расценки, цены за квадратный метр.