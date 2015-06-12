Александр Лукашенко: Минск и Баку близки друг другу и имеют хороший фундамент отношений

Новости Беларуси. Минск и Баку близки друг другу и имеют хороший фундамент отношений. Об этом заявил 12 июня Александр Лукашенко на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Переговоры прошли в формате один на один. Сейчас две страны — партнёры стратегические. Хорошо налажен как политический диалог (Президенты регулярно обмениваются визитами), так и экономический.

В 2014 году наторговали на 330 млн. долларов. В Азербайджане собирают белорусские тракторы, грузовые автомобили. Эталоном сотрудничества можно назвать Гянджинский автозавод. По белорусскому образцу строят агрогородки, по нашим рецептам даже пекут хлеб. Впрочем, 12 июня основной темой переговоров стала, конечно же, первая Европейская Олимпиада. Александр Лукашенко высоко оценил уровень подготовки игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Проводили такие олимпиады — есть в Азии, Африке, Латинской Америке подобные спортивные мероприятия. А в Европе нет. Поэтому я, откровенно говоря, вас поздравляю и завидую. Это история — первые Европейские Олимпийские игры состоялись именно в Баку. Я вас поздравляю с тем, что за кратчайший срок (у вас было всего 2 года) вы подготовились к этим играм. Скажу откровенно: это было бы невозможно, если бы до этого ничего не делали. Но вот эти Олимпийские игры дали толчок к завершению всех ваших мероприятий: от набережной до спортивных объектов. Это чудовищная работа проведена. В общем-то, молодцы! Мы не сомневались, что это будет сделано, но чтобы так было красиво, это просто нас потрясло. Молодцы просто! Баку — это красивейший город, главное, знаем же много городов, где много построено, но продуманности такой, адаптации к этим условиям тех зданий, которые вы построили, это вызывает уважение. Поэтому я еще раз хочу вас поздравить с тем, что вы сделали до Олимпийских игр. Я уверен, что ваши спортсмены вот на это ответят хорошими успехами.

Ильхам Алиев, Президент Азербайджанской Республики:

Мы очень ценим наши отношения. Гордимся тем, что нам удалось достичь за относительно короткое время в деле политического взаимодействия, экономической кооперации, совместных проектов. По всем направлениям мы видим только позитивную динамику.

Рад, что вы нашли время приехать на открытие первых Европейских игр. Это знаменательное событие для Азербайджана, для Европы. Знаю, что Беларусь представлена сильным составом, так что желаю успехов, медалей вашей команде. Будем вместе болеть за азербайджанскую и белорусскую сборные.

График трехдневного рабочего визита в Азербайджан у Президента плотный. Запланирован ряд встреч, а также посещение спортивных объектов в Баку.