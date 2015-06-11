Прямой эфир

Генсек ОБСЕ и директор БДИПЧ посетят Беларусь 15 и 16 июня

11 июня 2015 10:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Генсек ОБСЕ и директор БДИПЧ посетят Беларусь 15 и 16 июня. Об этом 11 июня сообщили в МИД нашей страны. Во время визита пройдет ряд встреч, в том числе в Министерстве иностранных дел.

В центре внимания – ситуация в регионе, а также сотрудничество Беларуси и ОБСЕ.

На брифинге речь шла и о ситуации в Украине. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик в очередной раз подчеркнул, что Беларусь готова обеспечить все условия для переговоров.

Мы готовы организовать встречи в любых форматах и в самые сжатые сроки. По информации украинской стороны, переговоры контактной группы в Минске запланированы на следующую неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ОБСЕ

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Суриков: Мир очень высоко оценивает организаторскую роль Беларуси в урегулировании конфликта в Украине
10 июня 2015 10:32

Александр Суриков: Мир очень высоко оценивает организаторскую роль Беларуси в урегулировании конфликта в Украине

Александр Лукашенко: Мы честно проведем эти президентские выборы и в срок
09 июня 2015 17:41

Александр Лукашенко: Мы честно проведем эти президентские выборы и в срок

Александр Лукашенко: За последние 5 лет Беларусь и Сербия почти в 5 раз увеличили товарооборот
09 июня 2015 16:33

Александр Лукашенко: За последние 5 лет Беларусь и Сербия почти в 5 раз увеличили товарооборот