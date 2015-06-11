90% белорусов планируют принять участие в выборах Президента Беларуси – социсследование

Новости Беларуси. Беларусь в зеркале общественного мнения. Сегодня за круглым столом собрались представители ведущих социологических служб. По словам специалистов, любое исследование должно не просто фиксировать цифры, а выявлять проблемы, то есть носить прикладной характер. А результаты опросов незамедлительно попадать в профильные ведомства. Во время круглого стола речь шла и о роли социологических исследований в предвыборной кампании. Подробности в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна в брестском доме ветеранов живет без малого 10 лет. О том, что когда-то переехала в такие, государственные апартаменты, не пожалела ни разу. Говорит, здесь чувствует себя в своей тарелке: в доме все приспособлено для коляски, не беспокоится и о трудностях решения бытовых проблем.

Татьяна Сергеевич, жительница Брестского городского дома ветеранов:

Помощь есть, конечно. Если надо обратиться, есть какой-то вопрос или по квартире надо что-то сделать, звонишь завхозу. Приходят, помогают.

В Брестском доме ветеранов сегодня 124 жильца. Пенсионерам здесь помогают социальные работники, работает и два десятка волонтеров. Кстати, бытовыми удобствами в таком «втором доме» не ограничиваются. Работают кружки, часовня, создан ветеранский хор.

Жана Макарова, директор Брестского городского дома ветеранов:

Мы все силы прикладываем для того, чтобы нашим жителям здесь жилось уютно, комфортно и беспроблемно.

Об улучшении условий жизни в таких социальных учреждениях заботятся постоянно. Несколько лет назад специализированный центр Белгосуниверситета даже проводил исследование среди 750 одиноких пожилых людей и инвалидов. Правда, тогда речь шла о Витебской и Гродненской областях. А вот эффект получился общереспубликанский.

Впрочем, то, что характер любого исследования должен быть не только фундаментальный, но и прикладной — сегодня задача номер один для всех социологов. Специалисты без всякого сомнения утверждают: так на самом деле и есть. Исследование проблем молодёжи, качества медицинских услуг, вопросов образования. Как правило, данные потом передаются в профильные ведомства и даже парламентариям для реагирования и решения проблемных моментов. И таких по-настоящему результативных исследований немало.

Игорь Котляров, директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси, доктор социологических наук, профессор:

Мы совсем недавно закончили исследование, которое касается семьи. Это очень интересное исследование, которое показывает, что в Беларуси достаточно сильная традиционная семья. Хотя есть много проблем. Тот же гражданский брак или так называемое сожительство. Та же проблема разводов.

Не просто фиксировать цифры, а выявлять проблемы. Такой принцип работы ещё и социологии электоральной. На неделе ЦИК предложил дату президентских выборов. Теперь очередь за парламентом. Именно он назовёт дату окончательную. В то же время предвыборная кампания диктует и свои социологические особенности. Никакой ангажированности, повышенная ответственность тех, кто проводит соцопросы. К примеру, одни из последних данных февральского исследования центра при Администрации Президента: около 90% белорусов участие в политической кампании этого года примут.

Давид Ротман, директор Центра социологических и политических исследований Белорусского государственного университета, доктор социологических наук, профессор:

Через два-три месяца после выборов проводится опрос. Есть такая организация по изучению электоральных систем. Это всемирная организация. По всем странам мира после выборов проводится такой опрос.

Инструментов социологов немало: глубинные интервью, массовые опросы... Причём, права на ошибку практически нет. Погрешность в 5 процентов аннулирует результат. Очень строго выбираются и будущие участники социологического исследования.

Алексей Дербин, директор Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь:

Нужно добиться того, чтобы количество опрошенных лиц разной возрастной категории и разного пола совпадало со структурой населения или была как можно ближе к структуре населения Республики Беларусь.