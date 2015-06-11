Александр Лукашенко 11 июня направится с трехдневным рабочим визитом в Азербайджан

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с трехдневным рабочим визитом в Азербайджан. Белорусский борт номер один приземлился в аэропорту имени Гейдара Алиева около часа назад.

Александр Лукашенко проведет ряд двусторонних встреч и посетит спортивные объекты в Баку.

Также глава государства примет участие в официальной церемонии открытия I Европейских игр. Она пройдет 12 июня на Национальном олимпийском стадионе в Баку. Ожидается, что на ней будут присутствовать главы государств и правительств около 30 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.