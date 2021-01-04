Александр Лукашенко: пандемия из чисто медицинской проблемы стала геополитической

В этой должности Андрей Швед уже почти четыре месяца, и время подвести хотя бы промежуточные итоги работы, тем более что ее начало совпало с большим количеством уголовных дел и острым периодом в истории нашего государства. Несмотря на это, система выстояла, правоохранители работают в привычном режиме. Хотя на почве желания дестабилизировать обстановку в стране было совершено около тысячи преступлений.

Андрей Швед: практически по всем основным видам преступлений отмечается снижение уровня преступности

Президент отметил, что и в наступившем году легче не будет. Главная задача – по-прежнему сохранение независимости страны. Вместе с тем назрела необходимость проанализировать и при необходимости изменить законодательство в правоохранительной сфере с учетом опыта и вызовов, которые у нас появились.