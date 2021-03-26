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Дмитрий Мезенцев: время и давление извне требуют от нас быть более результативными

26 марта 2021 14:38
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 26 марта встретился во Дворце Независимости с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

По мнению госсекретаря, укрепление сотрудничества в рамках СНГ – сегодня единственный возможный успешный ответ на то давление, которое и Беларусь, и Россия уже ощущают на себе. И у наших стран уже выработана общая стратегия взаимодействия.  

Дмитрий Мезенцев: время и давление извне требуют от нас быть более результативными-1

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:  
Время и давление извне, западное давление, санкционное давление, требуют от нас быть более результативными, а совместно более конкурентоспособными. В том числе и потому, что постковидный мир будет более жестоким и те страны-лидеры, которые хотят вернуть и укрепить свои позиции, наверное, не будут особо уделять внимание нашим запросам. И в этом плане только объединение в рамках Союзного государства, ЕАЭС, упрочение сотрудничества в рамках СНГ есть единственный возможный успешный ответ на то давление, которое мы ожидаем. Не политическое, а экономическое.  

С личным автографом. Что Александр Лукашенко подарил Дмитрию Мезенцеву? Читайте здесь.  

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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