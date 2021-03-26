Дмитрий Мезенцев: время и давление извне требуют от нас быть более результативными

По мнению госсекретаря, укрепление сотрудничества в рамках СНГ – сегодня единственный возможный успешный ответ на то давление, которое и Беларусь, и Россия уже ощущают на себе. И у наших стран уже выработана общая стратегия взаимодействия.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Время и давление извне, западное давление, санкционное давление, требуют от нас быть более результативными, а совместно – более конкурентоспособными. В том числе и потому, что постковидный мир будет более жестоким и те страны-лидеры, которые хотят вернуть и укрепить свои позиции, наверное, не будут особо уделять внимание нашим запросам. И в этом плане только объединение в рамках Союзного государства, ЕАЭС, упрочение сотрудничества в рамках СНГ есть единственный возможный успешный ответ на то давление, которое мы ожидаем. Не политическое, а экономическое.