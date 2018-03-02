Александр Лукашенко: «Информация, которая ко мне поступает, говорит о том, что люди улучшений пока не ощущают»

Новости Беларуси. Зарплаты, цены, пенсии, новые рабочие места – все то, из чего складывается жизнь обычных белорусов, 2 марта было в центре самого пристального внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Доме Правительства подвели итоги работы экономики за 2017 год и обозначили приоритетные задачи на перспективу. Не делать цифры важнее сути, видеть в статистике реальное положение дел – один из лейтмотивов встречи. Александр Лукашенко поднимал много проблем, которые тормозят развитие страны. Речь шла, например, о том, что необходимо сделать, чтобы средняя зарплата в Беларуси была около 1000 долларов. Реального повышения конкурентоспособности отечественных товаров пока не происходит. Анастасия Иванникова о том, почему Президент порекомендовал правительству поменять стиль и методы работы.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Последний раз в таком формате встречались пять лет назад. Сейчас благоприятный период – середина пятилетки. Можно обсудить то, что уже сделано, и то, над чем только предстоит работать. Уже в первые минуты стало понятно, что разговор предстоит серьезный. Да и пригласили больше 200 человек, весь экономический штаб страны. С одной стороны, успехи есть. С другой – не совсем понятно, что все-таки на самом деле стоит за сухими цифрами и отчетностью.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Информация, которая ко мне поступает, говорит о том, что люди улучшений пока не ощущают. Половина жителей страны считает, что в 2017 году социально-экономическая ситуация продолжала ухудшаться. Около 40 % населения изменений не заметили. Понятно, что это социологический опрос, понятно, что это зависит от всяких настроений. Но социологические опросы сопоставимы. При этом члены правительства и местные органы власти увлеклись иным: показателями и их достижением. Цифра стала важнее сути. Такие подходы – это решение одного дня, и людям от этого лучше не станет.

Такая тональность выбрана не случайно. Взять, к примеру, ВВП. Темп роста в 2017 году составил 102,4 %. Вроде бы и успехи есть, но в то же время по мировым меркам «не дотягиваем». А если мы растем медленнее, чем другие, значит, мы отстаем, – довольно жестко констатирует Президент. Разобраться надо и с межрегиональным расслоением. Президент Беларуси: «Жизнь наших людей должна быть одинаково комфортной в любом городе и районе»

Все это в перспективе – дополнительные рабочие места. Кстати, как раз над увеличением числа занятых в 2017 году работали немало. В первую очередь здесь нужно вспомнить декрет № 1. Его уже не раз называли абсолютно новым документом, в основе которого – полная занятость населения и социальная справедливость. Действовать документ начнет уже с 1 января. Тогда же не занятые в экономике граждане будут в полной мере возмещать стоимость субсидируемых государством услуг. Правда, в этой, казалось бы, понятной схеме, появились свои «но».

Александр Лукашенко:

В конце прошлого года мы провели большой форум по бизнесу, приняли пакет решений, в том числе стимулирующих занятость. Но уже через два месяца какие-то умники в правительстве начинают додумывать. Они сами решили, что если человек занимается какой-то простейшей формой самозанятости, то услуги ЖКХ ему нужно предъявлять по полной стоимости. Как вы понимаете, пошли жалобы на сей счет. Это намеренный, можно сказать, саботаж решений Президента или недопонимание? И еще. Цены и заработная плата. Вы же буквально выдавили из предприятий эту среднюю 1000 в конце года. А надо выдавливать в течение года, каждый месяц. Они обязаны это делать.

В первую очередь слово председателю Статкомитета. Здесь за каждой цифрой –реальная жизнь и проблемы. Александр Лукашенко ждет не просто сухой отчет, но анализ. Инна Медведева рассказывает: из семи ключевых прогнозных показателей шесть выполнены. Пока что плохо привлекаем инвестиции. Кроме того, есть и другие вопросы. К примеру, экспорт. Лучше всего диалог налажен с Россией, далее в тройке лидеров Украина и страны Евросоюза. Но ведь на экспорте в один какой-то регион далеко не уедешь. На крупных предприятиях это понимают.

Взять, к примеру, наши тракторы уже охватили СНГ, Европа, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Африка, Америка и даже Австралия. Диверсификация – задача номер один. Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Доля стран ЕАЭС традиционно остается высокой. А рост удельного веса стран Евросоюза на 2,9 % произошел при сокращении вклада стран, не входящих в названные образования. То есть предприятия республики предпочитают выпускать традиционную продукцию и довольствоваться традиционными рынками. Невелика и доля высокотехнологичного экспорта – лишь 3%. Но работа над этим идет постоянно.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

Если в 2011 году у нас была доля высокотехнологичного экспорта 1,5 %, то в 2017 году это уже 3 %. Это все-таки высокотехнологичный экспорт – станки, оборудование, лазеры. Это действительно продукция с высокой добавленной стоимостью. Председатель КГК прокомментировал ситуацию вокруг экспорта белорусской молочки Никакого роста быть не должно: Александр Лукашенко поручил разобраться с причинами роста цен на молочную продукцию В 2017 году было проанализировано более 100 рынков. В итоге в реестр доминантов включили 133 предприятия. С ними Минторг заключает соглашения и устанавливает метод ценового регулирования. Как правило, это привязка к инфляции.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Цена – это достаточно тонкий инструмент. С одной стороны, мы должны устанавливать цены и связывать их с ростом денежных доходов. А с другой стороны, давать возможность предприятиям развиваться. В этом году мы сосредоточимся на создании методик по экономическому обоснованию цен естественных монополий и тех, кто занимает доминирующее положение. Андрей Кобяков: «Бизнес пока не видит в местной власти заинтересованности и поддержки» «Формируйте людей, стройте за полгода, платите зарплату». Президент поручил решить проблемы в сфере строительства