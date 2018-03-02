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Андрей Кобяков: «Бизнес пока не видит в местной власти заинтересованности и поддержки»

02 марта 2018 18:38
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Новости Беларуси. Руководитель Совмина не просто подводит итоги, а ставит задачи на 2018 год. Рост ВВП на 3,5 %, привлечение инвестиций, зарплата в 1000 рублей и создание новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И здесь правительство делает ставку на предпринимателей. 26 февраля в силу вступил декрет № 7. Теперь открыть бизнес отныне проще: контролирующая роль государства ослаблена, да и пожарные, санитарные требования максимально систематизированы и сокращены. При этом ответственность бизнеса возрастает.

Андрей Кобяков: «Бизнес пока не видит в местной власти заинтересованности и поддержки»-1

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Основная проблема – это качественное исполнение принятых документов. Предприниматели ждут адекватной реакции исполкомов на местах. Бизнес пока не видит в местной власти заинтересованности и поддержки.

Большие ожидания связаны с принятыми решениями по цифровизации экономики. Есть большой интерес к вхождению в ПВТ. За счет новых резидентов в Парке будет создано порядка 570 новых рабочих мест.

Больше о подведении итогов работы экономики Беларуси за 2017 год здесь.

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Фотофакт # Андрей Кобяков

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