Андрей Кобяков: «Бизнес пока не видит в местной власти заинтересованности и поддержки»

Новости Беларуси. Руководитель Совмина не просто подводит итоги, а ставит задачи на 2018 год. Рост ВВП на 3,5 %, привлечение инвестиций, зарплата в 1000 рублей и создание новых рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И здесь правительство делает ставку на предпринимателей. 26 февраля в силу вступил декрет № 7. Теперь открыть бизнес отныне проще: контролирующая роль государства ослаблена, да и пожарные, санитарные требования максимально систематизированы и сокращены. При этом ответственность бизнеса возрастает.