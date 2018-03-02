«Формируйте людей, стройте за полгода, платите зарплату». Президент поручил решить проблемы в сфере строительства

Новости Беларуси. Из года в год проблемы остаются в строительной сфере. Самая главная – нехватка кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А ведь масштабных строек у нас немало, вспомнить хотя бы АЭС. Президент интересуется: почему все-таки сложилась такая ситуация и что мешает работать на высокотехнологичных рабочих местах?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Собирайтесь, вводите железную дисциплину, зовите руководителей предприятий, трестов и прочих, частных компаний. Ставьте им задачи по строительству, будь то атомной станции в Добруше или Светлогорске. Поезжайте туда сами вместе с Калининым и действуйте. Мосты обрушились, средства чрезвычайные выделяем туда. Формируйте людей, стройте за полгода, платите зарплату и деньги. Не сделаете – пеняйте сами на себя.

В Министерстве архитектуры рассказывают: белорусских строителей есть, чем заинтересовать. Постоянно ведется переподготовка, увеличены базовые ставки, что позволит поднять заработную плату работающим на атомной станции как минимум на 20 %. Кадры будут привлекать и в нефтеперератботку.