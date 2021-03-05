Александр Лукашенко – работникам мотовелозавода: «Так жить нельзя. И вы так больше жить не будете»

Новости Беларуси. На территории мотовелозавода появится Минский технопарк. Такое решение озвучил Президент во время визита на предприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко – директору мотовелозавода: ты головой ответишь, если останешься работать, за локализацию
Для главы государства провели экскурсию по заводу и уже после, общаясь с сотрудниками предприятия, глава государства отметил, что условия работы сегодня здесь неприемлемы и в ближайшее время этот вопрос решат. Александр Лукашенко дал соответствующие поручения. Проверить обещал лично – в декабре.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Так жить нельзя. И вы так больше жить не будете. Что здесь будет? Здесь будет создан Минский технопарк. В технопарке в этом будет главное – это мотовелозавод. Мы создать его должны на базе третьего корпуса. Это будет самое хорошее, красивое и передовое предприятие, где вы будете работать и за пятилетку увеличите производство техники в два раза. Это будет исключительно производство. Даже никакой торговли, за исключением, если здесь будут базироваться люди, которые будут торговать продукцией на экспорт. Ну, к примеру, если кто-то… Сами не сможете продать свою продукцию на экспорт, возможно, ее кто-то будет продавать за вас. Но только производство. Вас мы из этого ужасного состояния выведем.
Во время общения затронули перспективы развития велодвижения в Беларуси. Спрашивали Президента и о предпочтениях по двухколесному транспорту.