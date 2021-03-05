Александр Лукашенко – работникам мотовелозавода: «Так жить нельзя. И вы так больше жить не будете»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так жить нельзя. И вы так больше жить не будете. Что здесь будет? Здесь будет создан Минский технопарк. В технопарке в этом будет главное – это мотовелозавод. Мы создать его должны на базе третьего корпуса. Это будет самое хорошее, красивое и передовое предприятие, где вы будете работать и за пятилетку увеличите производство техники в два раза. Это будет исключительно производство. Даже никакой торговли, за исключением, если здесь будут базироваться люди, которые будут торговать продукцией на экспорт. Ну, к примеру, если кто-то… Сами не сможете продать свою продукцию на экспорт, возможно, ее кто-то будет продавать за вас. Но только производство. Вас мы из этого ужасного состояния выведем.