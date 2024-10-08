Лукашенко на саммите в Москве: «Мы являемся свидетелями глубочайшего кризиса международных отношений»

Внимание прессы к саммиту СНГ всегда пристальное. Тем более, что он богат на новости и заявления еще до официального начала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внимание прессы к саммиту СНГ всегда пристальное. Тем более, что он богат на новости и заявления еще до официального начала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наш Президент всегда открыто и с охотой отвечает на вопросы журналистов. Репортеры это прекрасно знают. Что касается самого заседания Совета глав государств СНГ, общение лидеров в узком формате продолжается. В своем выступлении Александр Лукашенко отметил, что общая цель всех участников СНГ понятна: нам нужен крепкий союз сильных, экономически самодостаточных суверенных государств, но есть к чему и стремиться.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Содружество должно постоянно присутствовать в мировой информационной повестке. Мы едины в оценке многих событий, влияющих на развитие не только региона, но и человечества в целом. Говорим об этом на разных площадках, но, к сожалению, зачастую порознь. Надо чаще объединять свои голоса в один голос СНГ.
Этот голос должен звучать в полную мощь и приводить к конкретным действиям, особенно сегодня. Мы являемся свидетелями глубочайшего кризиса международных отношений. Как говорил Президент России, он необратим. Могли бы мы раньше представить, что какая-либо страна будет запрещать въезд к себе генсеку ООН?
Важно вместе выступать против незаконных односторонних экономических ограничений. Они сегодня касаются не только Беларуси и России. Под угрозой вторичных санкций находятся фактически все страны Содружества.
Второе – противодействие насаждению чуждых экстремистских идеологий, попыткам вовлечения граждан в противоправную, в том числе террористическую деятельность. Предлагаю поручить исполкому Содружества активизировать обмен опытом между правоохранителями, которые специализируются на вопросах кибербезопасности. Очень опасное направление.
Третье направление – достижение технологического суверенитета на пространстве СНГ. Конечно, задача сложная и амбициозная. Западные правообладатели новейших технологических решений отказываются делиться своими достижениями. Не гарантируют сопровождение и обслуживание уже закупленных законным образом техники и оборудования. Это касается и здравоохранения, что чудовищно. Поэтому нам жизненно необходимо внедрение в производство своих изобретений и разработок. Нужна собственная компонентная база.
Мы продолжаем получать кадры из Кремля. Не пропустите в следующем выпуске новостей в 19:30 большой репортаж.