Лукашенко на саммите в Москве: «Мы являемся свидетелями глубочайшего кризиса международных отношений»

Внимание прессы к саммиту СНГ всегда пристальное. Тем более, что он богат на новости и заявления еще до официального начала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наш Президент всегда открыто и с охотой отвечает на вопросы журналистов. Репортеры это прекрасно знают. Что касается самого заседания Совета глав государств СНГ, общение лидеров в узком формате продолжается. В своем выступлении Александр Лукашенко отметил, что общая цель всех участников СНГ понятна: нам нужен крепкий союз сильных, экономически самодостаточных суверенных государств, но есть к чему и стремиться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Содружество должно постоянно присутствовать в мировой информационной повестке. Мы едины в оценке многих событий, влияющих на развитие не только региона, но и человечества в целом. Говорим об этом на разных площадках, но, к сожалению, зачастую порознь. Надо чаще объединять свои голоса в один голос СНГ.

Этот голос должен звучать в полную мощь и приводить к конкретным действиям, особенно сегодня. Мы являемся свидетелями глубочайшего кризиса международных отношений. Как говорил Президент России, он необратим. Могли бы мы раньше представить, что какая-либо страна будет запрещать въезд к себе генсеку ООН?

Важно вместе выступать против незаконных односторонних экономических ограничений. Они сегодня касаются не только Беларуси и России. Под угрозой вторичных санкций находятся фактически все страны Содружества.