После смерти Каддафи России и КНР стало ясно, что договориться с Западом невозможно – Фурсов

Андрей Фурсов, российский историк, директор Института системно-стратегического анализа:

Западные ребята здесь не рассчитали, они все-таки недоучли, что с ядерными державами не получится так, как с арабскими государствами. Поэтому у нас белоленточная вся эта штука не прошла. Смерть Каддафи, я думаю, стала моментом истины для российского руководства, думаю, что и для китайского. Стало понятно, что с этой западной верхушкой договориться невозможно. Каддафи были даны гарантии, после чего его убили. Стало понятно совершенно, что здесь нужен совсем другой курс. В 12-м году возвращается Путин. В 12-13 годах Си Цзиньпин начинает выруливать на тот курс, который теперь связан с его именем. И начинается реальное противостояние. Китай плюс Российская Федерация против Запада.