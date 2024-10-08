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После смерти Каддафи России и КНР стало ясно, что договориться с Западом невозможно – Фурсов

08 октября 2024 19:42
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Проект «Азаренок. Напрямую». В эфире российский историк, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов. Вместе с экспертом обсудили глубинные элиты, историю, литературу и важнейшие международные события. 

После смерти Каддафи России и КНР стало ясно, что договориться с Западом невозможно – Фурсов-2

Андрей Фурсов, российский историк, директор Института системно-стратегического анализа:
Западные ребята здесь не рассчитали, они все-таки недоучли, что с ядерными державами не получится так, как с арабскими государствами. Поэтому у нас белоленточная вся эта штука не прошла. Смерть Каддафи, я думаю, стала моментом истины для российского руководства, думаю, что и для китайского. Стало понятно, что с этой западной верхушкой договориться невозможно. Каддафи были даны гарантии, после чего его убили. Стало понятно совершенно, что здесь нужен совсем другой курс. В 12-м году возвращается Путин. В 12-13 годах Си Цзиньпин начинает выруливать на тот курс, который теперь связан с его именем. И начинается реальное противостояние. Китай плюс Российская Федерация против Запада.

# Андрей Фурсов # Григорий Азаренок # Международная политика

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