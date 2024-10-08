Дмитрий Крутой посетил Славгородский район

Иностранцы все чаще хотят познакомиться с культурными и природными достопримечательностями нашей страны. К слову, их привлекает и наша промышленность. Каждый регион Беларуси формирует для себя сферы, в которых планирует развиваться ближайшую пятилетку. Драйверами экономики Славгородского района Могилевской области станут АПК, пищевая переработка и туризм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сформировать основные точки роста – задание главы государства, они лягут в основу программы среднесрочного развития страны. Такой информацией поделился глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, который сегодня, 8 октября, с рабочим визитом посетил Славгородский район.

Беларусь на пороге новой пятилетки. Это время не только подводить итоги, но и строить планы на будущее. Сформировать основные точки роста развития регионов – задание главы государства. Свои сильные стороны, на которых можно заработать, нащупывает каждый район страны. Три кита экономики Славгородского уже определены. Ставку здесь будут делать на АПК, пищевую переработку и туризм. Эти направления уверенно стоят на ногах и должны развиваться.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента:

Сейчас оставшаяся нагрузка – 15 миллионов рублей, позволяет окупить этот проект, с учетом выхода на проектную мощность. В этом году они даже идут+10 % к максимальным объемам, которые здесь возможны. Позволяют его окупить за 7-8 лет. Я сказал, руководству предприятия, чтобы они уже думали над следующим этапом. Либо расширяться здесь, либо строить соседний корпус.

80 % продукции уходит на внутренний рынок, 20 – в Россию, где белорусский мармелад отвоевал свою полку и готов побороться с конкурентами, чтобы ее расширить. Но оценивают эффективную работу предприятия не только по экономическим показателям. Сегодня это фактически градообразующее производство. 115 новых рабочих мест – это порядка 300 семей, которые получили стабильный источник дохода.