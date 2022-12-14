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Головченко представил нового министра иностранных дел коллективу

14 декабря 2022 13:17
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Новости Беларуси. Сбалансированная работа на Востоке и Западе. Премьер-министр Роман Головченко поставил задачи перед МИД, представляя нового министра иностранных дел Сергея Алейника коллективу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко представил нового министра иностранных дел коллективу-1

Глава правительства выразил уверенность, что Сергей Алейник, имея глубокий опыт и знания, обеспечит преемственность в ведомстве и привнесет новые задачи в работу в складывающихся условиях.

Головченко представил нового министра иностранных дел коллективу-4

В условиях развернутой в отношении нашей страны санкционной войны внешнеэкономическая деятельность – ключевой приоритет. Беларусь успешно прошла самый острый период – экономический блицкриг не удался. Но расслабляться рано. Экономическая дипломатия нацелена на наращивание экспорта, освоение новых рынков для нашей продукции. Говоря о векторах сотрудничества, Беларусь готова развивать равноправные и взаимовыгодные отношения с народами всех стран без исключения.

Головченко представил нового министра иностранных дел коллективу-7

Конечно, на откровенно враждебную политику отдельных государств вынуждены адекватно реагировать. Задача дипломатов – добиваться, чтобы наша позиция звучала отчетливо и громко на всех площадках. В фокусе особого внимания – интеграционная тематика с основным партнером – Россией, а также ЕАЭС, СНГ, ШОС.

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Роман Головченко # Сергей Алейник # Фотофакт

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