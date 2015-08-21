Александр Лукашенко и Алексей Миллер заложили капсулу на месте строительства «Газпром Центра»

Новости Беларуси. 21 августа в Минске дан официальный старт строительству нового многофункционального комплекса. В проект инвестировал средства российский «Газпром». Президент Беларуси и глава компании заложили капсулу в основание будущего центра. Этот комплекс станет своеобразным символом белорусско-российского сотрудничества.

По словам Александра Лукашенко, в надежности такого партнера, как Беларусь, сегодня сомневаться не приходится.

Это будет не просто деловой центр. Здесь разместятся гостиничный комплекс, конгресс-центр, торговая зона, рестораны и кафе, паркинг, а также многопрофильный медицинский, спортивный и детский учебно-развивающий центры. Главное условие – все объекты будут доступны жителям города.

С главного проспекта Минска и не сразу увидишь, что скрывает высокий строительный забор. Пока – огромный котлован, на месте которого через три года появится многофункциональный комплекс. 21 августа дан официальный старт строительству. В торжественной обстановке – очень символичная церемония закладки капсулы на месте будущего центра. Участвует президент Беларуси и глава российского «Газпрома» Алексей Миллер.

Александр Лукашенко придает большое значение сотрудничеству с Россией. Сегодня Беларусь не просто надежный партнер, но и ядро газотранспортной системы в регионе. Через страну проходит самый короткий маршрут поставок голубого топлива европейским потребителям. Энергетическая компания планирует увеличить инвестиции в строительство газопроводов в регионах и газораспределительных станций.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Действительно, проблемных вопросов нет. Есть только вопросы, которые мы можем обсуждать на перспективу наших совместных действий по расширению нашего сотрудничества. Вы их знаете, они традиционные. Вопрос не стоит в том, чтобы закупать больше, продавать и так далее. Мы готовы предоставить возможности для «Газпрома», мы об этом не первый год говорим. Если это нужно, если в этом есть потребности в Европе по большим поставкам через территорию Беларуси, по транзиту природного газа. И при этом вы должны быть абсолютно убеждены в том, что это не чужая вам территория.

«Газпром» инвестировал уже 40 миллионов долларов в инфраструктуру и обязуется выполнить все работы в срок. Это, конечно, показательный и масштабный, но только один из примеров российско-белорусского сотрудничества. Хотя в прессе в последнее время активно звучит мысль, что Беларусь пытается развернуться на Запад. Глава государства дал понять, что дружить против России никто не собирается. И главный тренд в политике можно уместить в одно простое слово – многовекторность.

Александр Лукашенко:

Мне уже надоело читать сообщения из России (я только что посмотрел обзор), разного рода политические флюгеры и провокаторы начинают и меня теребить. Я только не знаю, зачем это политика в России. Но это их дело. Поэтому я просто на злобу дня говорю вам, что это не чужая для вас страна, это не чужая для вас земля. Мы всегда будем делать то, что выгодно для российских компаний, а, значит, и для России. Любой проект, начиная от строительства и заканчивая основной нашей деятельностью, мы готовы поддерживать в Беларуси. Но если где-то мы сможем что-то сделать за пределами Беларуси, вы нам скажите – мы всегда подключимся. Вы должны это твердо знать. И я прошу передать эту мою позицию при случае с глазу на глаз руководителям Российской Федерации. Они пусть не сомневаются в нашей честности, принципиальности и надежности. И за этим не стоит какая-то коммерческая выгода. Абсолютно нет. Нашей общей безопасностью, нашей общей с вами независимостью мы никогда не торговались и торговаться не будем, как бы нас ни толкали влево, вправо.

У нас нет позиции выбора: с Западом или с Россией, с Западом или с Востоком. Мы никогда ни с кем не вели переговоры, даже за стол переговоров не садились, если перед нами ставили выбор: Россия или Запад. Россия – это наше, Россия – это наше общее Отечество. Мы никогда с Россией не сталкивались, по большому счету, по мелочам у нас были и будут вопросы, живем в общем доме. Но никогда у нас не было больших проблем и никогда их не будет. По крайней мере, отсюда это исходить никогда не будет. И вам любой западный политик, любой американский политик, которые приезжают к нам, никогда не скажут, что мы переговоры вели за счет России и кого-то пугали Россией. Этого никогда не было и не будет. В то же время мы открыто и честно говорим: мы хотим нормализовать отношения с Европейским союзом и Америкой. Точно так, как Россия, точно так, как любое государство. Но не за счет наших интересов. Мы это уже продемонстрировали. Мы под санкциями этими, которые так напугали, допустим, Россию, находимся десяток лет. Живем, как-то выживаем. Небогато, но живем. Но это наши проблемы, и мы за счет даже нашей братской России решать никогда не будем.

Кампанию ориентировали на то, что нужно не просто вести дела в Беларуси, а в том числе и вкладывать в развитие проектов, полезных для людей в стране. Это было главным условием – будущий комплекс должен нести социальную нагрузку. Такое требование президента актуально для любого крупного бизнеса. А «Газпром» и Беларусь связывают десятилетия сотрудничества.

Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»:

Для нас была большая честь участвовать в проекте восстановления Брестской крепости. «Газпром» реализует в Беларуси программу «Газпром – детям». С самого начала, когда президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко ставил перед нами задачу по строительству этого центра, мы понимали, что проект должен быть абсолютно общедоступным.

То есть все, что будет построено, будет доступно жителям города и туристам. По замыслу архитекторов, комплекс будет состоять из девяти зданий. Это не только офисная высотка, где кроме «Газпрома» разместятся представительства крупнейших мировых компаний. По соседству – гостиница, конгресс-центр, магазины, рестораны, паркинг, детский и спортивный центры, летний амфитеатр. И даже будет организована первая частная служба скорой помощи.

Михаил Гаухфельд, заместитель председателя Белорусского союза архитекторов:

Каждое строительство такого уникального комплекса дает импульс последующему развитию района, города в целом, республики в целом. Вот на это и рассчитаны такие объекты. Понятно, что, как правило (естественно, мы изучали опыт мировых центров), это формируется десятилетиями. Нельзя рассчитывать, что по мановению волшебной палочки завтра тут все заработает и будет функционировать. Понятно, что нужны годы для того, чтобы комплекс не только был построен, а чтобы успешно функционировал.

При возведении масштабного комплекса будут использовать инновационные решения в строительстве. Под землей планируют разметить 4-уровневый паркинг, а на крышах организуют площадки для прогулок. В проекте будут задействованы отечественные специалисты и материалы.

Сергей Киселев, начальник филиала «Управление по организации строительства многофункционального комплекса группы Газпром ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»:

На сегодняшний день генеральный подрядчик еще не выбран. Сегодня ведутся работы подготовительного периода. Работает акционерное общество «Минпромстрой», которое делает экскавацию грунта в котловане. Выполнена стена в грунте, начали свайное поле. Белорусские строители будут обязательно участвовать, потому что это уникальный объект.

Среди обязательств российской компании – и реконструкция транспортной развязки на проспекте Независимости и улицы Филимонова. Это позволит разгрузить московское направление. А в целом эта часть города станет настоящим деловым и общественным центром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.