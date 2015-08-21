Выборы Президента Беларуси-2015. Кто преодолел необходимый 100-тысячный рубеж при сборе подписей?

Новости Беларуси. Всего полчаса назад территориальные комиссии завершили прием подписных листов от инициативных групп претендентов в кандидаты на главный пост в стране. Теперь время проверки и подсчета. Тем не менее в командах потенциальных кандидатов подвели и свои, промежуточные, итоги. О сборе необходимых 100 тысяч подписей заявило большинство руководителей инициативных групп. Если все подписные листы пройдут проверку на подлинность, то сегодняшние выдвиженцы в дальнейшем станут уже кандидатами на пост Президента. Однако есть и те, для кого 100-тысячный рубеж стал непреодолимым и кому пришлось сойти с дистанции.

Всего полчаса назад территориальные комиссии прекратили сбор подписных листов. Время проверять, подсчитывать голоса избирателей и подводить итоги нынешнего этапа избирательной кампании. Тем временем промежуточные результаты известны стали еще днем.

Одной из первых о преодолении необходимого порога сообщила инициативная группа Александра Лукашенко. Еще в конце июля.

21 августа – очередные цифры. 100-тысячный рубеж преодолен, причем в 17 раз.

Михаил Орда, руководитель инициативной группы Александра Лукашенко, председатель Федерации Профсоюзов Беларуси:

За выдвижение кандидатом в Президенты Беларуси Александр Григорьевича Лукашенко подписалось более 1 миллиона 700 тысяч граждан страны. Подписные листы, согласно законодательству, переданы в территориальные комиссии. Также инициативная группа отмечает, что во время работы обстановка была открытая и доброжелательная. Если говорить в целом, то законодательство соблюдалось как на местном, так и на республиканском уровне.

Дорогу в следующий этап сегодняшним претендентам и уже завтрашним кандидатам дать могут как минимум 100 тысяч подписей. О преодолении этого рубежа инициативные группы заявляли, вот только кто все-таки поборется за главный пост страны, скажет Избирком.

Подписные листы пройдут строгую проверку. К этому готова инициативная группа Николая Улаховича. Необходимый порог преодолен. Вот такой подарок на День рождения. Именно 21 августа «казачий атаман», как окрестили потенциального кандидата в СМИ, отмечает еще и свой личный праздник.

Михаил Образов, руководитель инициативной группы Николая Улаховича:

Инициативная группа Улаховича Николая Дмитриевича собрала, по нашим данным, и сдала в территориальные комиссии свыше 130 тысяч. Это все по республике. Кампания прошла спокойно, деловито. Все места для пикетов, условия для сбора подписей были созданы. Оставалось проявить инициативу.

Некоторые инициативные группы сбор подписей прекратили ранее крайнего срока. Проводили свою внутреннюю проверку подписных листов. Команда Сергея Гайдукевича – в их числе. Говорят, в этой избирательной кампании ставку сделали на поквартирном обходе. Впрочем, традиционно. И не прогадали.

Анатолий Хищенко, руководитель инициативной группы Сергея Гайдукевича:

Мы собрали боле 141 тысячи подписей. И на данном этапе наша команда работала слаженно. И не удивительно, ведь члены инициативной группы были членами нашей партии. Мы не первый раз участвуем в кампаниях по выборам Президента Республики Беларусь. И у нас есть богатый опыт. Мы знаем и уверены, что самый действенный способ сбора подписей – это «от двери к двери». Конечно, на этот раз мы выставляли пикеты.

А вот претендент в список кандидатов в Президенты Татьяна Короткевич лично участвовала в сборе подписей. Каков итог? В избирательном штабе отмечают: задачу выполнили. Правда, пока число собранных подписей назвать сложно. Точные цифры известны станут в ближайшие дни.

Андрей Дмитриев, руководитель инициативной группы Татьяны Короткевич:

Мы собрали более 100 тысяч. Но так как это более 50 координаторов и более 100 районов, просто собирается информация, сколько довезут, успеем все это сдать. Мы довольны тем, что ту задачу, которую мы перед собой ставили (собрать 100 тысяч подписей в поддержку Татьяны Короткевич), команда выполнила. Не могу сказать, что это было просто в силу разных причин. И то, что это август, отпуска, жара.

Как раз на маленькие города ставку делали и в избирательном штабе Виктора Терещенко. Также работали на пикетах, «от двери к двери». Свои голоса, а точнее подписи для потенциальных кандидатов, отдавали по всей стране.

Олег Нестерков, руководитель инициативной группы Виктора Терещенко:

Собрано 130 тысяч подписей. Нас очень радует этот результат. Итогами мы довольны. Обширно работали: как пикеты, так и обход по домам. Также мы много работали в маленьких городах. Берем такие небольшие города, где есть рынки, куда приезжает очень много людей, или площади, где собираются люди. Это давало свой неплохой результат.

Не обошлось и без тех, для кого стотысячный рубеж стал непреодолимым. О своем намерении прекратить участие в предвыборной гонке еще раньше заявлял Анатолий Лебедько. По последним данным, достаточного количества подписей его инициативной группе собрать не удалось – лишь около 50 тысяч.

Подписные листы в избиркомы сдавать не будет и инициативная группа Сергея Калякина. Более 60 тысяч подписных листов для регистрации недостаточно. Тем не менее работа за это время проделана немалая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Ухналев, руководитель инициативной группы Сергея Калякина:

Мы повстречались с очень большим количеством людей, мы обошли более 200 тысяч квартир. За это время мы поработали на более 2,5 тысяч пикетов по республике. По итогам мы собрали чуть больше 64 тысячи, цифра немножко увеличится. То есть мы не перешли тот барьер, который необходим для того, чтобы сдать подписи в территориальные комиссии.

А вот какой промежуточный итог предвыборной гонки для потенциального кандидата в Президенты Жанны Романовской, телеканалу СТВ узнать так и не удалось – «абонент недоступен». В то же время во Фрунзенскую территориальную комиссию сдано14 подписных листов.

Планируется, что окончательные итоги Центризбирком подведет в начале сентября. А сразу после этого уже кандидаты на пост Президента нашей страны приступят к агитации.