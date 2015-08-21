Сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты Республики Беларусь завершается 21 августа

Новости Беларуси. Сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты Республики Беларусь завершается сегодня, 21 августа. До 19.00 в территориальные избиркомы должны быть сданы все подписные листы. Таким образом, финиширует не самый кульминационный, но достаточно активный этап избирательной кампании. Представленные данные в территориальные комиссии проверят на подлинность.

Напомним, чтобы выдвиженец получил удостоверение кандидата от Центризбиркома, его инициативная группа должна собрать не менее ста тысяч подписей. Если все подписные листы пройдут проверку, то сегодняшние выдвиженцы в дальнейшем станут уже кандидатами на главный пост в стране. Пока же необходимое количество подписей предоставила в территориальные комиссии только инициативная группа Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Орда, руководитель инициативной группы Александра Лукашенко, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

За выдвижение кандидатом в Президенты Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко подписалось более одного миллиона семьсот тысяч граждан страны. Подписные листы согласно законодательству переданы в территориальные комиссии, также инициативная группа отмечает, что во время работы обстановка была открытая и доброжелательная. Если говорить в целом, то законодательство соблюдалось как на местном, так и на республиканском уровне.

Пока пять из восьми зарегистрированных инициативных групп по выдвижению кандидатов на пост главы государства заявили о том, что они набрали минимально необходимые число подписей в поддержку соискателей. В частности, это инициативные группы действующего Президента Александра Лукашенко, Виктора Терещенко, Сергея Гайдукевича, Николая Улаховича и Татьяны Короткевич.