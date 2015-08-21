Новости Беларуси. В Беларуси наблюдается существенное увеличение количества лиц, которые обращаются за международной защитой на территории нашей страны. Вопросы совершенствования законодательства о вынужденной миграции обсуждали 21 августа в Совете Республики с участием представителей ряда министерств и ведомств, общественных организаций. Проект нового закона предполагает единую процедуру рассмотрения ходатайства о предоставлении статуса беженца, дополнительную защиту, чёткий порядок реагирования на массовое прибытие иностранных граждан. Только в 2015 году с ходатайствами о защите обратились 758 иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Татура, заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Преимущественно иностранцы и лица без гражданства, которые обращаются за защитой, это граждане Украины (более76%), Сирии (более 11%), Афганистана (более 4%). Хочу обратить внимание, что за время реализации законодательства по вопросам вынужденной миграции на территории Республики Беларусь предоставлен статус беженца порядка 910 иностранным гражданам из 18 стран мира.

Владимир Сенько, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:

Сейчас Правительство внесло новый законопроект в Палату представителей, мы считаем, это будет очень своевременно — на нашем круглом столе определить, что мы сможем усовершенствовать, чтобы правовая база в этой сфере работала без перебоев.