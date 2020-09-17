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Ущербность призывов к санкциям очевидна. МИД отметил агрессивный характер резолюции Европарламента по Беларуси

17 сентября 2020 16:02
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Новости Беларуси. Министерство иностранных дел отметило агрессивный характер резолюции Европарламента по Беларуси и отсутствие в ней конструктивных тезисов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Ущербность призывов к санкциям очевидна. МИД отметил агрессивный характер резолюции Европарламента по Беларуси -1

Мы разочарованы тем, как Европарламент, позиционирующий себя в качестве серьезной, объективной и демократичной структуры, не смог найти в себе политической воли заглянуть дальше своего носа, преодолеть однобокость и не стать заложником расхожих штампов. Также мы убедились в непонимании происходящих в Беларуси процессов и абсолютной оторванности от реалий, за что данный орган часто критикуют граждане внутри самого ЕС.

Ущербность призывов к санкциям и сворачиванию отношений для интересов людей из Европы и Беларуси совершенно очевидна. Но понятно, что европарламентарии, в отличие от бизнеса и простых граждан, на себе это не почувствуют, поэтому так легко жонглируют этими категориями. Но на все есть суд истории.

Ущербность призывов к санкциям очевидна. МИД отметил агрессивный характер резолюции Европарламента по Беларуси -4

Напомним, 17 сентября Европарламент принял резолюцию по ситуации в Беларуси, призывающую ЕС ввести жесткие санкции.  

# Беларусь-Евросоюз # Фотофакт

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