Ущербность призывов к санкциям очевидна. МИД отметил агрессивный характер резолюции Европарламента по Беларуси

Новости Беларуси. Министерство иностранных дел отметило агрессивный характер резолюции Европарламента по Беларуси и отсутствие в ней конструктивных тезисов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы разочарованы тем, как Европарламент, позиционирующий себя в качестве серьезной, объективной и демократичной структуры, не смог найти в себе политической воли заглянуть дальше своего носа, преодолеть однобокость и не стать заложником расхожих штампов. Также мы убедились в непонимании происходящих в Беларуси процессов и абсолютной оторванности от реалий, за что данный орган часто критикуют граждане внутри самого ЕС.

Ущербность призывов к санкциям и сворачиванию отношений для интересов людей из Европы и Беларуси совершенно очевидна. Но понятно, что европарламентарии, в отличие от бизнеса и простых граждан, на себе это не почувствуют, поэтому так легко жонглируют этими категориями. Но на все есть суд истории.