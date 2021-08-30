Александр Лукашенко: если на афганской скрипке каждый будет играть по-своему, быть беде

Новости Беларуси. Александр Лукашенко считает важным выработать общую консолидированную позицию в отношении ситуации в Афганистане. Об этом Президент заявил 30 августа на встрече с послом Таджикистана Махмадшарифом Хакдодом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Афганский вопрос – одна из главных тем международной повестки. Этим утром Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с лидерами ряда государств. Ситуация в Афганистане обсуждалась с президентами Таджикистана и России. Подробностями переговоров Александр Лукашенко поделился на встрече с главой дипмиссии Таджикистана.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С Владимиром Владимировичем Путиным мы сегодня общались, я хочу еще переговорить с Мирзиеевым о ситуации в том регионе, чтобы иметь четкую картину перед заседанием ОДКБ. И все согласились с моим предложением провести консультации по линии ОДКБ – ШОС. Все будет в Душанбе – руководители будут там на месте. И нам важно было бы посмотреть, а какую позицию займет ШОС. Если позиция ШОС и ОДКБ будет консолидированной, то мы с этой ситуацией справимся. И поможем и афганскому народу преодолеть эти все сложности и трудности. Но если на афганской скрипке каждый будет играть по-своему, быть беде.