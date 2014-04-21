Александр Лукашенко доволен темпами развития белорусско-армянских отношений

Новости Беларуси. Армения может принять участие в евразийской интеграции. Обсудить этот вопрос предложил Александр Лукашенко 21 апреля на встрече с министром иностранных дел этой закавказской республики.

И разговор этот сейчас не случаен. В ближайшие дни в Минске за стол переговоров сядут руководители трех государств-членов Таможенного союза и ЕЭП. Таким образом, ложка, что называется, дорога к обеду. Тем более, что Армения – один из стратегических партнеров Беларуси в Закавказье.

Гимны двух стран, торжественный марш роты почетного караула и венок к монументу Победы. Такой ритуал уже успел стать традиционным во время визитов иностранных делегаций. 21 апреля минутой молчания память погибших в Великой Отечественной почтила армянская делегация.

Один из стратегических партнеров Беларуси в Закавказье. Именно так называют Республику Армению.

Сотрудничество в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, взаимодействие в международных организациях.

Но диалог двух стран можно и нужно расширять. 21 апреля в Беларусь с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Армении.

Дипломатические отношения между двумя странами были установлены еще в 90-ые. И сегодня уже ведется активный политический диалог. Причем как на высшем, так и на высоком уровнях.

Стороны постоянно обмениваются официальными визитами. Вот и 21 апреля президент встретился с главой внешнеполитического ведомства Армении.

Беларусь – важнейший торговый партнер Армении. Занимает по объему взаимной торговли третье место среди стран СНГ. По итогам 2013 года товарооборот составил более 40 миллионов долларов.

Цифры пусть и небольшие, но главное – есть прогресс. Темпами развития белорусско-армянских отношений доволен и глава государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас действительно есть о чем поговорить. Накопился ряд проблем и в международном плане. Поскольку вы человек не просто сведущий, вам приходится заниматься этими проблемами, для нас очень важен обмен мнениями в связи с этим, в том числе и по вопросам Единого экономического пространства. Осуществляются мероприятия, прописанные в дорожной карте. Армения очень активно работает в этом направлении.

Я также хотел бы услышать вашу позицию, точку зрения на сегодняшний день, поскольку буквально через несколько дней в Минске состоится встреча руководителей трех государств-членов Таможенного союза и ЕЭП. Чтобы мы знали, как себя вести в этом отношении.

Что касается наших двусторонних отношений, я вам откровенно скажу: темпами развития этих отношений, в отличие от некоторых других стран, доволен. Мы не имеем колоссального товарооборота. Наверное, у нас и не получится такого колоссального. Но учитывая то, что у нас вообще ничего не было (нулевой товарооборот был), то сегодня это большой прогресс. И я вижу, как Армения, исходя из своих возможностей, стремится и белорусские товары покупать. Мы также закупаем то, что есть сегодня в Армении, что мы не производим. Ваши инвесторы активно работают на территории Беларуси. Мы всегда будем их приветствовать. Армения для нас не чужая страна. Это наш друг, партнер, это страна, с которой мы и впредь будем налаживать самые тесные отношения.

Основные белорусские экспортные позиции – шины, грузовые автомобили, тракторы и молочные продуты. А вот импортируют в нашу страну партнеры из Закавказья в основном крепкие спиртные напитки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но сотрудничество определяется не только экономическими показателями. Углублению дружбы между двумя народами способствуют также культурный обмен и координация позиций по основным вопросам международной политики.

Эдвард Налбандян, министр иностранных дел Республики Армения:

Ваш визит в мае прошлого года был важным стимулом для развития наших отношений, которые, действительно, у нас очень динамично и активно развиваются. Были хорошие встречи в прошлом году и на уровне премьер-министров. Состоялись заседания комиссий: межправкомиссий, межпарламентских комиссий и комиссий по военно-техническому сотрудничеству. Развиваются отношения между регионами наших двух стран, городами, торгово-экономические отношения активно развиваются (рост торгового оборота почти на 22% – это неплохо).

У нас сегодня хорошая возможность в преддверии саммитов, которые намечены и в Минске, и затем в Казахстане, коснуться вопросов, шагов, которые предпринимает Армения для присоединения к Таможенному союзу, к Евразийскому экономическому союзу.

Наращивание, углубление и развитие торгово-экономических отношений – важная задача для Беларуси и Армении.

Перспективы взаимодействия Эдвард Налбандян рассмотрел и на встрече с Владимиром Макеем. На повестке дня широкий круг вопросов: двусторонних, региональных и международных.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы договорились проанализировать нашу текущую договорно-правовую базу в ближайшее время, проанализировать ход реализации различных проектов для наших договоренностей в торгово-экономической сфере, научно-технической сфере, гуманитарной и обсудить все актуальные вопросы нашего сотрудничества на предстоящем в июне этого года очередном заседании совместном межправкомиссий.

Эдвард Налбандян:

Вот этот официальный визит дал возможность также рассмотреть ход выполнения поручений и тех решений, которые были приняты на уровне глав государств. В прошлом году руководители наших стран имели неоднократные возможности для встречи.

Уже по итогам переговоров решили: сотрудничество нужно развивать. В подтверждение – подписание Плана консультаций между Министерствами иностранных дел Беларуси и Армении на 2014-15 годы. Кстати, документ такого рода стороны подписывают не первый раз. До этого межмидовские консультации проводились в целях реализации Плана сотрудничества.

Сегодня страны располагают резервами для интенсификации отношений во всех сферах. Среди перспективных проектов и направлений создание в Армении совместных предприятий по сборке продукции белорусских предприятий, организация сервисного обслуживания белорусских тракторов, развитие инвестиционного сотрудничества и расширение поставок в Беларусь традиционной продукции армянского производства.