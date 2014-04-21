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В Киеве начинается выдвижение кандидатов на пост мэра города

21 апреля 2014 08:22
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Новости Украины. В Киеве начинается выдвижение кандидатов на пост мэра города. По прогнозам экспертов, на должность градоначальника готовы выставить свои кандидатуры порядка 30 человек. Голосование состоится 25 мая в один тур, параллельно с президентскими выборами.

Ситуация на востоке Украины продолжает оставаться напряженной. В Донецке и Луганске силы самообороны приведены в повышенную готовность после кровавых событий в Славянске. Напомним, в ночь на воскресенье один из блокпостов на севере города подвергся нападению неизвестных. Вооружённые люди в масках открыли огонь на поражение. Погибли три безоружных человека из отряда самообороны, ещё несколько были ранены. В связи с произошедшим в городе введён комендантский час.

Тем временем в связи с событиями в Украине Польша предложила США и НАТО разместить на своей территории американские войска. Но пока никаких конкретных договоренностей достигнуто не было, сообщили в программе Новости «24 часа».

# Майдан в Киеве

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