Новости Беларуси. В Беларуси продолжается проверка боеготовности подразделений и воинских частей Вооруженных Сил по поручению Главы государства. Накануне были проведены смотры готовности личного состава, вооружения, военной, специальной техники к проведению марша. На полигоне бригады с военнослужащими, в том числе призванными из запаса проведены занятия по предметам боевой и специальной подготовки.

Личный состав танкового батальона 11 гвардейской отдельной механизированной бригады приступил к совершению марша комбинированным способом. Аэромобильная рота 103 гвардейской отдельной мобильной бригады завершила подготовку личного состава и военной техники к выполнению учебно-боевых задач и готова выдвинуться в указанный район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Ловчий, командир танкового батальона 11-й механизированной бригады Вооруженных сил Республики Беларусь:

Чем маневреннее и слаженнее будет подразделение в готовности выдвинуться на тот или иной рубеж, тем больше шансов у него выполнить свою задачу и остаться, соответственно, в живых.