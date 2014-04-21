Накануне ежегодного Послания Президента Беларуси к народу и Парламенту: что сделано за год и какие возможные темы прозвучат в обращении

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко 22 апреля обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Такую форму публичных заявлений практикуют главы многих государств. В Беларуси этой политической традиции уже более полутора десятка лет. И всякий раз это непременно анализ ситуации в стране и стратегия ее развития на ближайшее время.

Это кресло глава государства занимает каждый раз, когда обращается к Парламенту и народу с речью. Правда, ненадолго. Потому что большую часть времени он проводит за трибуной. Отсюда Овальный зал как на ладони.

По правую руку от выступающего – члены Правительства, министры, Администрация Президента. По левую – силовики, сенаторы. По центру –депутаты.

Понятно, что обращается президент ко всем собравшимся и к тем, кто смотрит телетрансляцию, но каждый слышит и запоминает то, что волнует его больше всего, или то, что ему ближе.

Людмила Добрынина курирует в нижней палате Национального собрания вопросы финансов. Большие средства в последние годы шли на модернизацию промышленности в стране. Идея обновления была ключевой темой в обращении белорусского президента к Парламенту и народу год назад.

Людмила Добрынина, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету и финансам:

Выявлены ряд вопросов, которые препятствуют проведению своевременной модернизации. Это снижает эффективность ее и не дает отдачу. Поэтому те планы, которые намечены по отраслям, конкретно по каждому предприятию, должны выполняться совершенно иными темпами. И повернуться к ней и сделать соответствующий анализ по ее выполнению надо каждому.

В течение года критике за недостатки в обновлении производств подверглись многие предприятия – президент лично их инспектировал.

Ведь кто не успел, тот опоздал.

Флагман химической промышленности в Могилеве вложил в модернизацию 250 миллионов евро. Запустили две новые линии, в том числе по производству метиловых эфиров. Их применяют в основном как добавку к дизтопливу.

Сергей Баранов, наладчик ОАО «Могилевхимволокно:

Конечно, что было 5 лет назад, и сегодня – это большая разница. Произведена модернизация, новое оборудование, в результате чего операторам стало работать легче, интереснее, повысилась производительность труда. Естественно, зарплата.

Линии окупятся за 4 года. На 7-тысячном предприятии рассчитывают на значительный эффект от модернизации.

Петр Соловьев, заместитель генерального директора по производству ОАО «Могилевхимволокно»:

Предприятие увеличило экспорт. В основном продукция в этом году (это метиловые эфир и жирные кислоты) идет на экспорт в Европу. Плюс для нашего сельского хозяйства мы уменьшили себестоимость дизельного топлива.

Год назад глава государства в своем выступлении говорил и о модернизации социальной сферы. От этого зависит качество жизни белорусов.

Взять медицину. Например, вторая больница Минска. После обновления ее профиль – сердечные заболевания. Они в топе причин смертности. На базе больницы сегодня работает кардиологический центр. Новенький ангиографический комплекс – это возможность оказать вовремя точную помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Черноглаз, заведующий кабинетом ангиографии УЗ «2-ая городская клиническая больница» Минска:

Этот аппарат позволил оказывать помощь на более высоком уровне, он сделал нашу работу более комфортной, соответственно, более уверенной и более качественной. И уровень наших диагностических возможностей именно этот аппарат эксперт-класса, очень новый, очень навороченный аппарат, увеличил наши возможности.

Глава государства лоббировал идею привлечению молодых людей к госуправлению. Кадровый состав управленцев постоянно обновляется.

В Брестском регионе один из самых молодых руководителей – председатель Чернянского сельисполкома – Александр Васильевич. Ему 27. Вчерашний учитель математики сегодня решает задачи большого хозяйства. Это 5 населенных пунктов, почти полторы тысячи жителей и два СПК.

Александр Петручик, председатель Чернянского сельского исполкома:

В том, что сильно молодой, коллектив старше – вопросов в этом не было.

Я считаю, что вверенное мне хозяйство вносит достаточно большой вклад в сельское хозяйство не только области, но и страны.

Парламентарии ожидают, что глава белорусского государства выскажется по вопросам экономики – все-таки 1 квартал 2014 года позади.

Затронет внешнюю политику – как будет продвигаться интеграция Беларуси с Россией и Казахстаном. Волнуют людей вопросы зарплаты, цен, образования, а также безопасности с учетом того, что происходит в соседних странах.

Эдуард Сенькевич, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по законодательству:

Мы ожидаем новые подходы в укреплении законности и правопорядка в стране. Эти новые подходу будут сигналом для правоохранительных органов, МВД, прокуратуры, Комитета государственной безопасности, общих судов для разработки новых направлений в борьбе с особо тяжкими преступлениями, в борьбе с коррупцией. Особенно с коррупцией. Потому что коррупция, как правильно президент подметил, – это ржавчина, которая разъедает государство. И примеров таких много.

Николай Казаровец, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

В этом году, я так думаю, Послание Президента и Парламенту, и народу будет несколько отличаться от предыдущих в том плане, что, конечно, международная обстановка изменилась, притом изменилась она существенным образом.

Ежегодное Послание, с которым глава государства обращается к народу и Парламенту, событие ожидаемое. Ведь эта речь в Овальном зале – сразу два в одном: президент дает анализ ситуации в стране и озвучивает важные подходы по развитию Беларуси на ближайшее будущее.

Выступление главы государства будет транслироваться в прямом эфире по телеканалу «Беларусь-1» и Первому национальному каналу Белорусского радио.

Трансляция из Овального зала Дома Правительства начнется в 11 часов. Телеверсия Послания будет показана в эфире белорусских телеканалов 22 апреля в 21 час.