Александр Лукашенко: ДОСААФ должно стать мощной общественной альтернативой Министерству обороны

Новости Беларуси. ДОСААФ должно стать мощной общественной альтернативой Министерству обороны. Об этом заявил 21 июня Александр Лукашенко, посещая минский аэроклуб.

Он был организован 80 лет назад. К этой дате приурочили большое авиа-спортивный праздник на Боровой.

Президент осмотрел уникальный Музей авиационной техники. На площадках около летного поля были представлены те виды спорта, которые развивают в ДОСААФ. Это детский мотобол, картинг, авиа- и автомоделизм.

Посетил глава государства и грандиозное авиашоу. На протяжении часа асы авиации показали настоящий мастер-класс.

О секундах он думает свысока и прямо на борту самолета. В небе, говорит Виталий Шамардин, провел маленькую жизнь. И даже чуточку больше. На счету пилота более полутора тысяч часов налета. И это не предел.

На праздничные мероприятия прилетел из Могилева.

Виталий Шамардин, заместитель начальника могилевского аэроклуба по летной подготовке учебно-спортивного учреждения «Могилевский аэроклуб им. А. М. Кулагины» ДОСААФ:

Подготовка к полету начинается с земли. Это и оформление документации, и подготовка к непосредственному полету. Продумывается задание, ее отработка на земле, рассчитываются скорости.

21 июня Виталий в числе тех, кто продемонстрирует белорусам, что такое наша школа летного мастерства. На грандиозном авиашоу в честь 80-летия аэроклуба ДОСААФ.

Номера воздушные асы репетировали не один месяц. Готовились удивлять и действительно было кого. Аэродром «Боровая» заполнен до отказа. Не обошлось и без vip-приглашенных.

Петр Климук, летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза:

Без этой организации невозможно было никогда подготовить молодых ребят для служения в армии. Она всеми видами спорта занимается: и парашютным спортом, и самолетами. Чем только не занимается.

Виктор Пугачев, заслуженный летчик-испытатель СССР, герой Советского Союза:

Восхищен состоянием, в котором сегодня находится аэроклуб. Потому что первый раз я был здесь, может быть, лет 10-12 назад. Он выглядел несколько по-другому. И за эти годы преобразился сам аэроклуб, хотя люди, которые в нем работали и работают, остались теми же. Они, может быть, немножко повзрослели, но это профессионалы.

Сегодня аэроклуб – это 8 структурных подразделений, в том числе 4 авиационных звена. Спортсмены аэроклуба установили 58 рекордов, в том числе 25 мировых. И это еще не все, чем можно удивить.

Вниманию гостей аэроклуба – уникальный музей. Под открытым небом 35 экспонатов. Причем каждый со своей историей. Одни нашли во время раскопок в Витебской области, другие прилетели из соседних стран. А это знаменитый ЯК-18. Именно на машинах такого класса учился летать Юрий Гагарин.

На 2 гектрах земли – настоящие раритеты. А в них и вся история отечественной авиации.

Впрочем, и сам аэроклуб уже вошел в историю. Популярность среди молодежи с каждым годом только растет.

Иван Дырман, председатель Центрального совета ДОСААФ:

У нас занимаются сейчас в 1600 секциях по беларуси 19 тысяч человек молодежи. Кроме того, у нас есть спортивные детско-юношеские школы. Там еще полторы тысячи занимается. То есть у нас спортом занимается где-то 21 тысяча человек.

Открыт аэроклуб и для любителей. Известный российский телеведущий Леонид Якубович – один из них. На праздник приехал специально, чтобы поздравить с юбилеем и подняться в небо над Боровой. Интервью – за несколько минут до вылета.

Леонид Якубович, телеведущий, народный артист Российской Федерации:

То, что вы видите за моей спиной, называется патриотизм. Вот это патриотизм. Потому что науку, технику, технологии и культуру вообще толкала всегда авиация.

Узнать, чем живут аэроклуб и в целом ДОСААФ сегодня, решил и глава государства.

О делах – с первых минут. Президент интересуется не только, чем живет аэроклуб сегодня, но и о перспективах его развития.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

А ты не думаешь развивать свою материальную базу, чтобы охватить шире, больше охватить подготовку специалистов, водителей? Потому что если ты Жадобину не будешь летчиков готовить, он же летать перестанет. Он же уже не готовит у себя.

Иван Дырман:

Не подумайте, что я хвастаюсь, но у нас в ДОСААФ 90% исправность авиации, 82% летчиков первой категории.

Один из самых актуальных вопросов – ближайший переезд из Боровой в южную часть аэродрома «Липки». Перспективный проект, несомненно, будет реализован. В течение двух-трех лет.

Разработан уже генеральный план.

Александр Лукашенко:

Это будет основная база там. Да? Здесь ты убираешь.

Иван Дырман:

Здесь у нас останется, товарищ президент, 22 га. Но только по краю, так точно.

Александр Лукашенко:

Потому что это, я летаю над ним, в центре города, уже бесхозное.

Иван Дырман:

22 га земли остается. Мы уже придумали, как ее будем использовать. Тем более, товарищ президент, есть ваше решение по поводу переноса шпон в Стайки.

Александр Лукашенко:

В общем, по максимуму выноси или туда, может тебе подрезать, там еще немного леса есть, компактно где-то будет план. Отсюда выноси, за исключением этой полоски, где оно в порядке содержится, лишнее убирай. А там пускай Шапиро с мэром города подумают вот это пятно, что там мы будем иметь.

Президент поручил подготовить проекты по развитию этой территории. Главное условие – компактность. Да и ДОСААФ должно стать сильной организацией, которая поможет подготовить кадры, в том числе для Министерства обороны.

Александр Лукашенко:

Делай все солидно, с учетом того, что это не просто будет какая-то общественная, государственная. Это военная организация. Вот такой должен ориентир быть. Кого там готовить будешь, не важно. Даже если поваров. В армии повара сегодня нужны. Поэтому надо ориентироваться, что это будет сильная военная организация. Я, как ее вижу, такая общественная, в альтернативу Минобороны, чтобы им там вольно не жилось, которая будет контролировать, критиковать, как общественная организация, и помогать готовить летчиков, водителей.

В аэроклубе готовят настоящих чемпионов, а в советские времена еще и героев СССР. Некоторые «отличники учебы» приехали и на сегодняшний праздник. Знаменитых гостей тепло поприветствовал глава государства.

Минский аэроклуб в структуре ДОСААФ далеко не единственный. Всего общество насчитывает более 115 тысяч человек, развивает 19 технических, авиационных и военно-прикладных видов спорта и включает пять аэроклубов.

После осмотра экспонатов Музея авиационной техники президент ознакомился с теми видами спорта, которые сегодня развивают в ДОСААФ. Картинг, судо-, авиа- и автомоделизм, подводный спорт, трековые автогонки. В этом виде спорта белорусские спортсмены выступают успешно. Например, этот внедорожник показал далеко не один рекордный результат.

Кульминация праздника – грандиозное авиашоу – тоже не осталась без внимания главы государства. На протяжении часа мастера высшего пилотажа показали настоящий профессионализм.

В небе над Боровой не только вертолеты, самолеты и истребители. В воздух подняли и государственный флаг.

У штурвалов самолетов – мастера, а в небе – сложнейшие фигуры пилотажа. Управляемые «бочки», «штопоры», пикирования, петли Нестерова. Чтобы показать такой мастер-класс, тренироваться белорусским асам пришлось не один день.

Сложные элементы от вертолетов Ми-2, боевых машин Миг-29. Показательные номера готовили летчики воздушных сил, ПВО и МЧС. Кто-то удивлял маневренностью, а кто-то – минимально допустимой высотой.

Не обошлось и без сюрпризов. На реактивных самолетах высший пилотаж показала группа «Русь» из Вязьмы. Л-39 – учебно-боевой самолет – зачастую становится первой учебной партой для многих пилотов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

Все было очень отлично, красиво, показывали все трюки.

Ощущение, как будто ты сам сейчас в кабине находишься. И ты чувствуешь какой-то страх и переживание за летчиков.

Фигуры высшего пилотажа, которые нам показала группа «Русь», просто произвели неизгладимые впечатления. Все было замечательно.

С теми, кто 21 июня преодолевал те самые три тысячи метров над землей, – памятное фото. Ведь и сегодняшний день из жизни минского аэроклуба уже завтра станет историей.

С 80-летием со дня образования минского аэроклуба ветеранов сотрудников и спортсменов организации поздравил президент.

«История аэроклуба неразрывно связана с историей нашей страны. В годы Великой Отечественной войны 15 его выпускников, военных летчиков были удостоены высокого звания «Герой Советского Союза». Сегодня аэроклуб по праву является ведущим центром подготовки летчиков-спортсменов и парашютистов, будущих военных летчиков, играет важную роль в развитии авиационных видов спорта и популяризации авиации», – говорится в поздравлении.