Массовые беспорядки в бразильском Сан-Паулу: разгромлены офисы, автосалон, около 100 человек задержаны

Новости Бразилии. В бразильском Сан-Паулу произошли масштабные беспорядки и столкновения манифестантов с полицией. Все началось с мирной демонстрации в центре мегаполиса. Участники акции протеста выступали высоких цен на проезд в общественном транспорте и требовали вернуть на работу около 40 тысяч сотрудников метро. Их уволили из-за участия в забастовке.

Когда демонстранты в Сан-Паулу уже собирались расходиться, местные анархисты начали крушить витрины и жечь мусорные банки.

В результате беспорядков полностью разгромлены офисы банков, автосалон и выставленные в нем машины, стоимость некоторых экземпляров превышала сто тысяч долларов.

Полиция была вынуждена применить против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули. Около сотни манифестантов задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.