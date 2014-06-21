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Соглашение о взаимной отмене виз подписали министры иностранных дел Беларуси и Эквадора

21 июня 2014 15:58
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Новости Эквадора. Соглашение о взаимной отмене виз подписали министры иностранных дел Беларуси и Эквадора. Договоренность была достигнута во время официального визита главы нашего внешне-политического ведомства.

Владимир Макей на встрече с вице-президентом Эквадора передал личное послание президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес руководителя страны Рафаэля Корреа Дельгадо. Во встрече также принимали участие руководители ключевых эквадорских министерств, заинтересованных в наращивании двустороннего сотрудничества с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Эквадор

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