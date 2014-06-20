Александр Лукашенко: Азербайджан для Беларуси – одно из приоритетных государств для развития сотрудничества

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Азербайджана. Эта страна для Беларуси является одним из приоритетных государств для сотрудничества, подчеркнул глава государства.

Сегодня двусторонние торгово-экономические отношения Беларуси и Азербайджана развиваются динамично. Товарооборот за 2013 год составил 290 миллионов долларов.

В Азербайджане функционируют совместные производства белорусских тракторов, грузовых автомобилей и лифтов, в работе и проекты по выпуску автобусов, колесных тягачей и лекарственных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы для нас одна из близких стран. У нас очень добрые близкие отношения с вашим президентом, как с бывшим, так и особенно с нынешним президентом. Вы знаете, что у нас очень успешно развивается сотрудничество во всех сферах. Несмотря на определенные сложности и проблемы (а они всегда существуют), нам удалось избежать закрытых тем в нашем сотрудничестве. Мы абсолютно открыты для вас, нет той номенклатуры товаров, которые мы не можем поставлять вам или которые вы не можете продавать у нас, нет запрещенных тем для создания совместных производств, предприятий, что мы и делаем в Азербайджане. Единственное, я хотел бы вас попросить, чтобы вы помнили, что у вас есть очень близкая страна Беларусь и сюда можно приходить с инвестициями, мы всегда будем вас поддерживать. Вы, наверное, не сомневаетесь в этом, что вы являетесь для нас одним из приоритетных государств. И мы очень хорошо помним те времена, когда нам было очень сложно и трудно, и вы буквально в течение нескольких дней подставляли нам свое плечо, на которое мы могли опереться. Вы должны понимать, что мы для вас являемся самым близким другом и заинтересованным государством в решении всех ваших проблем, даже самых острых. И если мы что-то сможем сделать в этом плане, вы можете на нас рассчитывать.

Артур Раси-Заде, премьер-министр Азербайджанской Республики:

Мы Беларусь рассматриваем как братскую страну, как дружественный народ. Я должен, и это не секрет, сказать, что во все времена, когда мы были и в одном государстве, и когда обрели независимость, белорусский народ у азербайджанского народа всегда был на первом месте. Это дружественный братский народ, судьба которого складывалась непросто, особенно во время Второй мировой войны. Сколько Беларусь сделала для победы. Поэтому мы очень высоко ценим и мы и дальше будем делать все для того, чтобы во всех направлениях с Беларусью эти отношения поднимать на более высокую степень.

Тесные культурные связи Беларуси и Азербайджана подтверждает и детский творческий проект, который объединил ребят из двух стран. Он стартовал сегодня в Минске. Мероприятие приурочено к памятной дате — началу Великой отечественной войны. Главным акцентом проекта стал конкурс-выставка тематических рисунков, где ребята смогли порассуждать на непростую тему войны и мира.