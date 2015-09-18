Александр Лукашенко: Беларусь с большим уважением относится к взаимоотношениям с российскими регионами

Новости России. Беларусь с большим уважением относится к взаимоотношениям с российскими регионами. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Глава белорусского государства отметил, что стороны держат на контроле проблемы, возникающие в ходе сотрудничества, в том числе и снижение совместного товарооборота. В то же время Александр Лукашенко добавил, что у Беларуси объем торговли со многими регионами России выше, чем с некоторыми государствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы уже не первый день встречаясь, обсуждаем те проблемы, которые возникают, и те положительные моменты, которые существуют в наших взаимоотношениях. Мы действительно понимаем, что происходит вокруг нас. Хватает, как сегодня было сказано на открытии, и у нас проблем, поэтому мы и собираемся на такие региональные мероприятия. Я хочу сказать, Владимир Владимирович, когда губернаторы бывают в Беларуси, не бывает такого случая, чтобы я не встретился лично, не поинтересовался, что надо, что мы можем сделать, что вместе можем сделать. И, вообще, всегда благодарю регионы России: наши белорусско-российские отношения в былые времена были спасены только регионами России. После распада тяжелейшие были времена, поэтому я лично и наше государство с большим уважением относимся к взаимоотношениям между регионами. Товарооборот у нас с некоторыми регионами России выше, чем с другими государствами. Что касается России, то это примерно половина всего товарооборота белорусского приходится на Россию. Отсюда и ценность, и значимость наших отношений.

Я вас благодарю, ваших коллег за прекрасную организацию этого мероприятия. Очень широко освещается в средствах массовой информации. Я смотрел сегодня и открытие. Особую роль в этом, конечно, играют руководители верхних Палат Парламента.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

У нас со многими нашими партнерами сложился очень хороший механизм взаимодействия. Это контакты между регионами, мы стараемся их поддержать. И вот Александр Григорьевич предложил, чтобы мы подключились к такому же формату и между соответствующими региональными структурами Беларуси и Российской Федерации. Считаю, что это очень верно.

Не могу не вспомнить о том, что скоро в Беларуси (11 октября) должны состояться президентские выборы. Это всегда очень ответственный и непростой этап в жизни любой страны. Уверен, что эти выборы пройдут на самом высоком уровне, в полном соответствии с нашими, белорусскими и международными стандартами.