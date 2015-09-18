Александр Лукашенко: Не надо нас упрекать, что мы куда-то разворачиваемся от России. Нам некуда разворачиваться

Новости России. Александр Лукашенко провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в Сочи в рамках второго Форума регионов России и Беларуси. Обсуждение темы экономической интеграции продолжилось уже в более широком формате. Лидеры государств присоединились к участникам форума.

Александр Лукашенко считает межрегиональное сотрудничество ключевым фактором повышения устойчивости экономик двух стран. При этом глава белорусского государства предложил конкретные меры по улучшению финансовой ситуации в Союзном государстве.

Выход из непростого экономического положения – это более тесная промышленная интеграция, в том числе в рамках Евразийского экономического Союза. В такой ситуации Александр Лукашенко еще раз подчеркнул важность стратегического партнерства Беларуси и России.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

С обретением независимости мы не только сохранили и укрепили связи с нашей братской Россией, но и заложили прочный фундамент на будущее. Поскольку у нас братская встреча, в этой связи я хочу сказать, что, особенно в Российской Федерации, отдельным средствам массовой информации и отдельным «умникам», да и у нас их хватает, надо прекратить разговоры по поводу некоего разворота Беларуси, поворота и так далее. Я Владимир Владимировичу об этом говорил, что это не нужно мне ни в личном плане, тем более это не нужно нашим государствам. Я не первый год президентом работаю и не 10 лет, не 15, а уже 20 лет. И за это время можно было убедиться в наших поворотах и разворотах. Единственное, чего мы не хотим (и я, и Владимир Владимирович), чтобы мы сами создавали для себя проблемы и портили с кем-то там из соседей отношения. Нам это не надо абсолютно. Они всегда нам подкинут эти проблемы, как это бывало с белорусско-западными отношениями, а сейчас России с западным миром и США. Поэтому мы не собираемся ни с кем конфликтовать. Мы выстраиваем ровные добрые отношения, как это делает сегодня Российская Федерация. Поэтому не надо нас упрекать, что мы куда-то разворачиваемся. Нам некуда разворачиваться. Мы с вами были всегда вместе и будем еще долго вместе.

После пленарного заседания Александр Лукашенко и Владимир Путин посетили промышленную выставку, где представлены новейшие образцы техники. Карьерные самосвалы, белорусские автобусы. Главы государств останавливались почти у каждой экспозиции. Задержались и у выставки нашего текстиля.

Все это лишь очередное подтверждение тому, что перспективы у партнеров более чем солидные. Затем оба Президента отправились в образовательный детский центр, где уже через некоторое время смогут заниматься и белорусские ребята, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.