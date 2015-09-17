Глава Альянса миссий наблюдателей: Белорусское законодательство прозрачное, а регулирование справедливое

Новости Беларуси. Белорусское избирательное законодательство прозрачное, а регулирование справедливое. Этот факт 17 сентября отметил глава Альянса миссий наблюдателей — группы организаций из Германии, Бельгии и Франции, которые накануне прибыли в Беларусь.

В стране сейчас набирает обороты агитационная компания. До президентских выборов меньше месяца, и каждый из кандидатов пытается использовать время максимально продуктивно. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ о событиях этого дня.

Альянс миссий наблюдателей только начал свою работу, но первые, причем положительные нюансы эксперты уже озвучили. Основной посыл на сегодня: если ситуация будет развиваться в таком же русле и выборы получат позитивную оценку, то это будет очень важным шагом на пути к вступлению Беларуси в Совет Европы. Наблюдатели уже провели встречи с представителями органов государственной власти. В планах – пообщаться с кандидатами в президенты.

Ханс-Юрген Загорка, участник группы международных наблюдателей (Альянс миссии наблюдателей):

Конечно, мы будем обращать особое внимание на атмосферу, которая царит в стране касательно выборов. Если выборы будут иметь позитивную оценку и если вы будете точно так же линейно развиваться, как вы развивались до сего момента, то, я думаю, оценка будет действительно позитивная.

Тем временем сами кандидаты пытаются максимально эффективно использовать время, отведенное на агитацию. Есть множество вариантов, чтобы донести свою позицию до избирателя. Татьяна Короткевич, к примеру, сегодня это делает с помощью телеобращения. А Сергей Гайдукевич очередной пикет открыл эффектно и музыкально.

Правда, артистическое трио не перетянуло внимания от кандидата: лидер либерально-демократической партии ответил на все вопросы.

Сергей Гайдукевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

У нас будут пикеты практически во всех районах. И будут таким примерно образом проходить. Я буду вращаться во всех пикетах.

Такие импровизированные концерты на улицах Минска команда кандидата планирует проводить каждый день, ведь общение с электоратом – это возможность лично представить свои планы и идеи. Да и избиратели все активнее интересуются предстоящими выборами.

Минчанка:

Ты можешь задать определенные вопросы, которые тебя интересуют, и сделать выбор. Человек, который двигается вперед, должен знать не только своего нынешнего Президента, но и всех людей, которые непосредственно претендуют.

Вечером активную агитацию развернул и Николай Улахович. Председатель белорусской патриотической партии и верховный атаман белорусского казачества рассказал о том, как важно сохранить самобытность, традиции... и хорошие отношения с зарубежными партнерами.

Николай Улахович, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Вопросы все: по программе жизни, социальной сфере, в экономике, промышленности, по кадровой, правовой политике, по законодательству Республики Беларусь – вопросы разные.

Привлечь внимание молодежи к политическим процессам – одна из важнейших задач. Об этом говорила Лидия Ермошина. Глава Центризбиркома поучаствовала в едином дне информирования Академии Управления при Президенте. Событие, посвященное предстоящим выборам, посетили слушатели, студенты и преподаватели. А в разговоре с журналистами глава ЦИК оценила и ход агитационной компании. В частности, ответила на вопрос: чем сегодня можно «зацепить» избирателя?

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Не надо гоняться за экстримом, ведь всегда цепляет нечто экстремальное, какие-то события, которые выбиваются из общих рамок. Я думаю то, что в обществе к этому относятся трезво, может быть, даже холодно, в этом нет ничего плохого. Это говорит об устоявшихся взглядах и прежде всего о том, что общество стабильно, оно не ждет Мессии. Оно ждет обычного менеджера, который будет эффективно управлять страной.