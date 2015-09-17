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Валентина Матвиенко: Промышленный потенциал Беларуси и России огромен

17 сентября 2015 13:57
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Новости России. Промышленный потенциал Беларуси и России огромен. Об этом заявила спикер верхней палаты российского Парламента Валентина Матвиенко на открытии промышленной выставки в Сочи.

В совместные проекты вовлечены около восьми тысяч предприятий двух стран. Здесь представлены десятки  наименований продукции: от бытовой до сельскохозяйственной техникой. Это наглядно свидетельствуют об успешной экономической интеграции Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Матвиенко, председатель Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации:
Не на каждом крупном экономическом форуме можно увидеть такую содержательную выставку, где показываются современнейшие достижения промышленности Беларуси и России, но с акцентом на кооперацию, на наши совместные предприятия, совместные проекты. И видно, как много уже сделано, какой мы серьезный путь прошли. И очевидны огромные перспективы дальнейшего углубления нашего сотрудничества в сфере промышленности.

На масштабной ярмарке производителей в Сочи свою продукцию представляют ведущие компании Беларуси. И она уже пришлась по вкусу российским топ-менеджерам. Свидетельство тому – подписание целого пакета документов.

В частности, «БелАЗ» и российское предприятие «Регион 42» договорились о поставках карьерной техники. Гродненская область и Республика Коми намерены сотрудничать в торгово-экономическом, научном и культурном направлениях. Взаимный интерес, но уже в социальной сфере и сельском хозяйстве есть у Могилевской и Ивановской областей, что стороны и скрепили в документе. Промышленная выставка проходит в Сочи в рамках второго Форума регионов Беларуси и России.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия # Валентина Матвиенко

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