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Александр Лукашенко поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Что обсудили?

01 июля 2021 10:50
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Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о предстоящих в ближайшее время личных контактах. Об этом шла речь во время телефонного разговора лидеров Беларуси и России, который состоялся незадолго до выступления президентов на пленарном заседании Форума регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Что обсудили?-1

Главы государств обсудили основные темы, касающиеся двусторонних отношений. Акцент – на торгово-экономические вопросы. Была отмечена положительная динамика в реализации договоренностей, достигнутых между ними на переговорах в Сочи. Александр Лукашенко и Владимир Путин еще раз подтвердили твердость намерений совместными усилиями противостоять и реагировать на санкционное давление.

Не оставили без внимания и тему восстановления транспортного сообщения между Беларусью и Россией. Сделано уже немало: перемещаться между странами можно на самолетах и поездах. Но по-прежнему открытым остается вопрос запрета пересечения границы автомобильным транспортом.

Александр Лукашенко поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Что обсудили?-4

В продолжение транспортной темы. Достигнута договоренность проработать возможность увеличения количества рейсов «Белавиа» в Россию. Прежде всего, речь идет о южном направлении – в Сочи, Краснодар и Анапу.

Под постоянным контролем президентов и насущные темы: цены на энергоносители, доступ белорусских товаров на российские рынки. Обсудили первые лица и международную ситуацию, которая складывается вокруг нашей страны. Особое внимание на выстраивание стратегии отношений с соседними странами.

Александр Лукашенко поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Что обсудили?-7

Подробно остановились на развитии военно-технического сотрудничества и вопросах безопасности.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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