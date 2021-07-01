Александр Лукашенко поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Что обсудили?

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о предстоящих в ближайшее время личных контактах. Об этом шла речь во время телефонного разговора лидеров Беларуси и России, который состоялся незадолго до выступления президентов на пленарном заседании Форума регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы государств обсудили основные темы, касающиеся двусторонних отношений. Акцент – на торгово-экономические вопросы. Была отмечена положительная динамика в реализации договоренностей, достигнутых между ними на переговорах в Сочи. Александр Лукашенко и Владимир Путин еще раз подтвердили твердость намерений совместными усилиями противостоять и реагировать на санкционное давление.

Не оставили без внимания и тему восстановления транспортного сообщения между Беларусью и Россией. Сделано уже немало: перемещаться между странами можно на самолетах и поездах. Но по-прежнему открытым остается вопрос запрета пересечения границы автомобильным транспортом.