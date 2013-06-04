Александр Лукашенко: Беларусь и Лаос должны выходить на прямые контакты в торговле

Новости Беларуси. Беларусь и Лаос должны выходить на прямые контакты в торговле. Об этом сообщил президент Александр Лукашенко 3 июня на встрече с вице-премьером - министром иностранных дел Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

Глава государства обратил внимание на дружественный характер отношений, сложившийся с давних пор между Беларусью и Лаосом.

Лаос — государство в Юго-Восточной Азии. На западе граничит с Таиландом, на востоке — с Вьетнамом. Южный сосед - Камбоджа, северный — Китай. На северо-западе — Мьянма. От Минска до Вьентьяна - столицы Лаосской Народно-Демократической Республики - семь с половиной тысяч километров. Разница во времени 4 часа.

Страна миллиона слонов и белого зонта — такое экзотическое название дали Лаосу еще в 14 веке. Сейчас это аграрное государство. 80 процентов местного населения занято в сельском хозяйстве. Поэтому и белорусская техника и наши технологии могут стать основной темой дальнейшего взаимодействия.

О возможностях сотрудничества с Беларусью рассказал и Президент Лаоса в интервью программе «Картина мира».

Тюммали Сайнясон, президент Лаосской Народно-Демократичекой Республики:

В будущем обе стороны будут опираться на потенциал и реалии каждой страны. Наша страна, как и Беларусь, не имеет выхода к морю. И я с удовольствием готов сотрудничать в сфере сельского хозяйства и промышленной переработки. Лаос имеет потенциал в области природных ресурсов, с которыми можно развивать сельское и лесное хозяйство, электроэнергию, минеральные ресурсы, сервис и туризм.

Связи с Лаосом отлажены еще в Советские времена. Многие студенты из этого азиатского государства приезжали учиться в СССР. Большинство из них позже сделали успешную карьеру у себя на родине, заняли высокие государственные должности. Некоторые нынешние министры и сейчас говорят по-русски. Вице-премьер Лаоса некогда закончил пединститут в Ленинграде и Академию общественных наук в Москве. И хотя с тех пор прошло более 30 лет, однако Тхонглун Сисулит поприветствовал Александра Лукашенко на русском языке.

Дружественные отношения - чем не повод для прямых контактов в торговле. Более детально совместные проекты обсудят в ближайшее время на высшем уровне во время визита Президента Лаоса в Беларусь.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы поддерживаем, всегда поддерживали дружеские отношения. Я очень рад, что в этом году состоится визит президента Лаоса в Беларусь. Это очень хорошо, потому что мы выходим на прямые контакты между Беларусью и Лаосом. В общем-то, вы прекрасно знаете, эти контакты, порой и по экономическим вопросам, осуществлялись через Вьетнам. Ничего в этом плохого нет. Но мы можем по многим-многим направлениям, если не по всем, сотрудничать напрямую с вашей страной.

О развитии сотрудничества между странами шла речь и на встрече Тхонглуна Сисулита с белорусским коллегой – главой МИД Владимиром Макеем. Стороны намерены активизировать как политические, так и торгово-экономические отношения.

Товарооборот между странами в 2012 году составил более 11 млн долларов. В Лаос мы поставляем грузовые автомобили, двигатели и шины. В основе импорта – одежда и кофе.

Идут переговоры с лаосской компанией по поставке МАЗов и запчастей. Есть заинтересованность в поставках тракторов. Стороны прорабатывают совместный проект — производство детского питания в Лаосе из белорусского сырья. Также намерены зарегистрировать и поставлять в азиатское государство наши лекарства.

Тхонглун Сисулит, заместитель премьер-министра Лаосской Народно-Демократической Республики - министр иностранных дел:

Я испытываю большую честь посетить Вашу страну накануне визита нашего Президента. Эта встреча важна для укрепления плодотворного сотрудничества. Несмотря на то, что наши страны находятся друг от друга на большом расстоянии, мы всегда считали Беларусь нашим искренним другом.

О развитии сотрудничества между странами шла речь и на встрече в белорусском внешнеполитическом ведомстве. Стороны готовы к активному диалогу как в политике, так и в экономике.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы пришли к тому, что необходимо активизировать сотрудничество, чтобы вывести его хотя бы на уровень тех отношений, которые существовали между нашими странами в советское время. Мы договорились о конкретных мероприятиях, которые помогут придать серьезную позитивную динамику нашему сотрудничеству во всех сферах и областях.

Тхонглун Сисулит, заместителем премьер-министра, министр иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики:

Этот визит – отличная возможность, еще один шаг вперед к установлению более тесных отношений между двумя странами. В ближайшее время Беларусь планирует посетить и наш президент. Наши страны смогут значительно продвинуться в развитии взаимодействия как на двусторонней основе, так и в плане поддержки друг друга на международной арене.

Белорусская сторона подготовила 11 проектов межправительственных соглашений с Лаосом. Определены векторы партнерства в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Нам надо поговорить еще раз по вопросу подготовки кадров, обучения ваших молодых специалистов у нас в стране и вопросы военно-технического сотрудничества.

По традиции, высокие гости, приезжающие в Беларусь, отдают дань памяти павшим воинам в Великой Отечественной. Днем лаосская делегация во главе с вице-премьером возложила венок к обелиску на площади Победы в Минске. Красные гвоздики легли к вечному огню.

Визит лаосской делегации продлится и 4 июня. Зарубежные гости посетят ряд белорусских предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено 04 июня в 10.30

Беларусь и Лаос создают межправительственную комиссию по сотрудничеству. Соответствующий документ 4 июня подписали главы внешнеполитических ведомств двух стран.