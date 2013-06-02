Новости Казахстана. Реальный результат СНГ в последнее время – это формирование зоны свободной торговли. И 31 мая, на минском саммите, беспошлинное пространство расширилось: главы Правительств, по сути, приняли в зону свободной торговли Узбекистан.

А в начале недели центростремительное движение демонстрировали лидеры Украины и Кыргызстана. В Астане, где встречались президенты стран-участниц Таможенного союза и Единого экономического пространства (ЕЭП), к Лукашенко, Путину и Назарбаеву присоединились Янукович и Атанбаев. Украина присматривается к Евразийскому экономическому союзу, а Кыргызстан – к Таможенному. Даже если вы запутались в названиях интеграционных структур, понимать стоит одно: не все так безнадежно на постсоветском просторе, как поговаривали несколько лет назад. Видимо, мировой экономический кризис все-таки встряхнул мозги многим политикам.

Притупилось желание искать счастья на чужбине. Да и Беларусь-Россия-Казахстан запустили мощный локомотив, к которому цепляются все новые и новые вагончики. И встреча президентов в Астане это ярко подтвердила.

Назарбаев – за столом в центре, на правах хозяина саммита и старейшего из присутствующих. Слева и справа от него – Лукашенко и Путин как участники таможенной тройки. Больше за этим столом никого и не должно было бы сидеть. Но Янукович рядом с Лукашенко и Атанбаев по соседству с Путиным изменили интеграционное уравнение на 3 плюс 2. В пятерку эта формула может превратиться не раньше 2015 года, когда на континенте появится еще один ЕЭС – Евразийский экономический союз. Сейчас Украина и Кыргызстан получили право быть государствами-наблюдателями.

То, что переговоры в Астане были напряженными, особенно заметно было по российскому вице-премьеру Игорю Шувалову, который то и дело присаживался на корточки возле Владимира Путина. И с Бишкеком, и с Киевом Москва переживала периоды достаточно сложных отношений. Зато в прошлом году Россия подписала с Кыргызстаном соглашения о российской военной базе на территории республики и о строительстве двух ГЭС. А Украина ради обещанного снижения стоимости газа и проникновения на рынок России даже рискнула своим европейским будущим. Ведь не факт, что в Брюсселе согласятся на то, чтобы Киев в разных форматах состоял одновременно в двух ЕЭС. Но на саммите в Астане президент Янукович выглядел слишком спокойно и не был похож на человека, который хочет усидеть на двух креслах сразу.

После подписания документов должна была состоятся пресс-конференция с пятью участниками, судя по приготовленным стульям. Однако лишние стулья убрали и к журналистам вышел лишь Нурсултан Назарбаев. Да и тот не смог выдать все подробности.

Уже в Минске Александр Лукашенко поделился тем, как проходил саммит и о чем все-таки там договорились.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это был такой рубежный момент, рубежное совещание, которое проходило очень остро, но результативно. Все-таки есть определенные опасения сторон и глубиной экономического сотрудничества, и ценой этого сотрудничества, что тут греха таить, есть опасения за политическую независимость и так далее.

Что касается белорусской стороны, я откровенно сказал, что нас особенно это не напрягает, глубина сотрудничества, и в политическом, и в военно-политическом отношении, и дипломатическом, и по другим направлениям, поскольку мы это уже прошли в рамках союза Беларуси и России. Это наиболее продвинутая организация, мы там ничего не потеряли – ни суверенитет, ни свою независимость.

Мы остановились на том, очень долго об этом говорили, что у нас еще очень много, даже в рамках Единого экономического пространства, изъятий, тарифного-нетарифного регулирования. И должен вам сказать, что опять Россия сделала очень серьезный шаг навстречу всем и заявила о том, что буквально через год-полтора, максимум к 1 января 2015 года, практически все тарифные ограничения, в том числе нефтегазовой сферы, будут сняты. Но попросила иметь в виду всех, и кто сегодня приглашенным будет наблюдателем, и кто является членами, что по всем направлениям должны быть полная свобода, и мы должны действовать, как единое целое в экономическом отношении.

Мы договорились о том, что союз будет экономическим. И те политические проблемы, которые в последствии будут мешать развитию этого союза, обязательно будут решаться. Жизнь поставит все равно эти проблемы, нельзя будет ограничиваться только экономическим сотрудничеством, потому что оно всегда требует каких-то дополнительных действий в области политики, дипломатии.

Следующий раз главы пяти государств должны встретиться в конце октября. Саммит пройдет в Минске. Возможно, его тоже смогут называть историческим и прорывным.