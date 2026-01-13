Бал на старый Новый год проходит в Большом театре Беларуси

Вечером 13 января Большой театр Беларуси стал настоящей машиной времени. Здесь гости смогли отправиться в изысканную эпоху 19 века. И такой увлекательный квест – многолетняя традиция на старый Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бал в Большом в этот январский вечер проходит уже в 17-й раз. Ежегодно сюда приезжают сотни пар, чтобы закружиться в танце. Билеты раскупают мгновенно буквально сразу после старта продаж.