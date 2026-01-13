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Бал на старый Новый год проходит в Большом театре Беларуси

13 января 2026 17:59
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Вечером 13 января Большой театр Беларуси стал настоящей машиной времени. Здесь гости смогли отправиться в изысканную эпоху 19 века. И такой увлекательный квест – многолетняя традиция на старый Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бал в Большом в этот январский вечер проходит уже в 17-й раз. Ежегодно сюда приезжают сотни пар, чтобы закружиться в танце. Билеты раскупают мгновенно буквально сразу после старта продаж.

В Большом театре сейчас работает наша съемочная группа.

Бал на старый Новый год проходит в Большом театре Беларуси-2

Элла Маркевич, корреспондент:
Сегодня Большой театр, словно настоящая машина времени, переносит своих гостей в эпоху 19 века. Строгий дресс-код: дамы в пышных бальных платьях, кавалеры в элегантных смокингах. И музыка, которая не смолкает ни на минуту.

Бал на старый Новый год проходит в Большом театре Беларуси-4

В этом году хозяйкой бала стало время. Именно этот лейтмотив задала группа постановщиков. Академические подмостки сегодня делят с гостями звезды Большого. Звуки живой музыки в сочетании с чарующими голосами артистов и создают ту самую неповторимую атмосферу, которая завораживает с первых нот.

Бал на старый Новый год проходит в Большом театре Беларуси-6

Юлиана Ширмо, режиссер Большого театра Беларуси:
Когда создавалась эта концепция, хотелось погрузить зрителя и помочь зрителю ощутить фоносферу, когда ты находишься в эпицентре события, а рядом с тобой происходит все остальное.

Бал на старый Новый год проходит в Большом театре Беларуси-8

Для гостей подготовили сюрпризы и интерактивы. Так, при желании можно попробовать себя в роли светского композитора – дописать партитуру неизвестного автора, освоить язык веера или научиться галантному поклону. А еще заглянуть в гости к Призраку Оперы или попытаться повторить па из классического балета.

Далее смотрите в видео.

# Бал # Новый год # Национальный академический большой театр оперы и балета

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