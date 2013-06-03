Председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро отмечает 82-летие

Новости Кубы. Куба отмечает День рождения председателя Госсовета Рауля Кастро. 82-летний революционер произвел на острове ряд социальных и экономических реформ. Фидель Кастро передал бразды правления младшему брату в 2008 году.

Куба – один из важнейших наших торговых партнеров в Латинской Америке. Дипломатическим отношениям между странами уже более 20 лет В основе белорусского экспорта – удобрения, «МАЗы», карьерные самосвалы и запчасти. В свою очередь Куба поставляет нам тростниковый сахар, кофе, разработки в области фармакологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председателя Госсовета и Совета Министров Кубы Рауля Кастро Руса с Днем рождения поздравил президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил уверенность, что страны будут и далее углублять стратегическое партнерство на принципах дружбы и взаимной поддержки.