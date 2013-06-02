Президент Израиля, уроженец Беларуси Шимон Перес в 2013 году отметит 90-летие. Репортаж СТВ с малой родины большого политика

Новости Беларуси. Малая родина большого политика. Президент Израиля Шимон Перес в 2013 году отметит 90 День рождения. Сегодня это старейший из действующих глав государств планете. А вот каким он был в юности, еще помнят в небольшой деревне Вишнево, что недалеко от Воложина. Здесь он родился и вырос. В детстве всемирно известного политика звали просто Семен, а его некогда одноклассник дядя Володя, который до сих пор живет в той самой деревне, рассказал о судьбе их единственной совместной школьной фотографии.

Что любопытно, Шимон Перес – девятый президент Израиля. Трое из девяти лидеров этой страны родились именно Беларуси.

Меньше 100 километров от Минска, деревня Вишнево. Именно здесь родился старейший руководитель государства на планете, лауреат Нобелевской премии Шимон Перес. Вместе с семьей будущий политик эмигрировал в Тель-Авив в 1934 году. Тогда Пересу было 11 лет. Дальше, начиная с депутатской карьеры, сменил 12 министерских портфелей, был премьером Израиля. Пост президента страны Шимон Перес занял в 2007 году.

К сожалению, дом, в котором рос Шимон Перес, не сохранился (он сгорел во время войны), и все, что осталось с тех пор, это фундамент и колодец.

Сейчас в этом доме живет молодая семья. Хозяйка Светлана рассказывает: когда 10 лет назад покупали исторические квадратные метры, даже и не подозревали, что и сами станут частью истории.

Светлана Чесновская, жительница деревни Вишнево Воложинского района:

Мы узнали вообще от туристов. Туристы стали приезжать, и тогда узнали. Часто ли туристы беспокоят? Да, сейчас часто.

Туристический объект – прямо во дворе, поэтому на вопросы зарубежных гостей здесь чаще всего отвечают дети Светланы (о президенте Израиля много читали в Интернете) и местные жители. Некоторые лично знакомы с Шимоном Пересом.

Владимир Волков, житель деревни Вишнево Воложинского района:

Сема Перски. Он приезжал, я его так и называл. Говорю ему: «Ты Сема Перский». Он говорит: «Так точно».

Сема Перский – именно так изначально звали Шимона Переса. Владимир Иванович, из дома напротив, в Вишнево и сам легенда – единственный оставшийся одноклассник президента Израиля. С будущим политиком вместе учились полгода. С начала 90-х Шимон Перес бывал в Беларуси дважды. На этих кадрах – один из его визитов: пьет воду из того самого колодца.

Владимир Волков, житель деревни Вишнево Воложинского района:

Когда он был премьер-министром, охрана израильская была, наша была. Никак его не отпускали. Он пришел сюда, до калитки, так загородили, не пустили его.

Шимон Перес – уже третий уроженец Беларуси, который становился президентом Израиля. Первым лидером этой страны был Хаим Вейцман. Он родился в Брестской области. В 60-е годы Израиль возглавлял Залман Шазар из Гродненской.

Сегодня в Беларуси живут около 30 тысяч евреев. Синеокая привлекает и израильских бизнесменов. Дмитрий в Минск из Тель-Авива переехал полтора года назад. В планах – к декабрю запустить предприятие по переработке отходов нефтехимии. Например, отработанных машинных масел. Аналогов нет во всем Таможенном союзе. Израильское ноу-хау реализуют в белорусских Крупках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 12 миллионов долларов инвестиций – это только на первом этапе. Дальше – больше.

Дмитрий Чериковер, управляющий партнер израильской компании:

В Беларуси созданы достаточно хорошие условия, предоставляющие хорошие льготы для инвесторов. Мы считаем, что на постсоветском пространстве это достаточно, насколько возможно, спокойное место для создания бизнеса. Я считаю, все мои партнеры считают, что здесь Правительство создало достаточно хороший климат для этого.

Иосиф Фридман в Беларуси возглавляет представительство одного из крупнейших израильских строительных холдингов. В Минске возводят сразу 8 современных сооружений. Это и офисные здания на территории Парка высоких технологий, и жилые комплексы. Компания разместила свои филиалы на всех континентах, в 20 странах. В Беларусь инвесторы пришли 7 лет назад.

Иосиф Фридман, генеральный директор израильской компании в Беларуси:

У Беларуси очень большой потенциал. Мы считаем, что это перспективный рынок, на котором можно развиваться.

Я сам в Беларуси чуть меньше двух лет. Я сюда перевез семью. Очень нравится Минск, красивый чистый город.

Товарооборот между двумя странами за прошлый год – 109 миллионов долларов. Посол Израиля уверяет: в ближайшее время цифра будет только расти.

Иосиф Шагал, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Беларусь:

Сейчас рассматривается вопрос отмены виз. Это автоматически повлечет за собой увеличение товарооборота, прежде всего связано с развитием туризма.

Сегодня израильские компании занимаются модернизацией белорусского сельского хозяйства, сельскохозяйственного комплекса, агрокомплекса. Это то самое место, где, наверное, израильские технологии и опыт очень хорошо вписываются.

Минск и Тель-Авив связывают и десятки проектов в науке, медицине и образовании. Кстати, преподаватель израильского университета, профессор Цвия Вальден, – дочь Шимона Переса. На родине своего знаменитого отца впервые. В деревне Вишнево сразу спешит к тому самому колодцу, откуда в детстве пил президент Израиля.

Цвия Вальден, дочь президента Израиля:

Такой воды нет нигде на планете. Мы сейчас все вместе ее попробовали. Очень вкусная вода.

Теперь и туристам будет проще найти то место, где родился самый старший президент планеты. На доме, в котором теперь живет молодая семья, появилась табличка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Цвия Вальден, дочь президента Израиля:

Моя новая симпатичная семья. Это историческое для меня место. В Беларуси я впервые, но чувство, как будто я вернулась домой.

90-летний юбилей Шимон Перес отпразднует в августе. Местные жители ждут его в гости. Особенно одноклассник Владимир Иванович, ведь ему президент Израиля обещал вернуть их единственную сохранившуюся школьную фотографию.