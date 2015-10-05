Александр Лукашенко 5 октября встретился с губернатором Сахалинской области России

Новости Беларуси. Беларусь и Сахалин обсуждают перспективные совместные проекты. Делегация российского региона в Минске с визитом. Сегодня, 5 октября, с губернатором этой области встретился Александр Лукашенко.

Беларусь может поучаствовать в создании на Сахалине территорий опережающего социально-экономического развития. Таких проектов в самой отдаленной области России осуществляется около 30. Для нас интересны строительная сфера, сельское хозяйство и промышленная кооперация. По словам главы государства, Беларусь готова содействовать Сахалинской области в модернизации агрокомплекса. Кстати, на пост губернатора Олег Кожемяко был избран только три недели назад. В надежности белорусских партнеров он смог убедиться еще будучи главой Амурской области. Весьма красноречиво об этом говорит заметно возросший товарооборот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Прямые связи с субъектами России являются основой торгово-экономического взаимодействия, фундаментом отношений наших стран. На II Форуме регионов Беларуси и России в Сочи подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве с Сахалинской областью. Это свидетельствует о заинтересованности в наращивании взаимодействия. Пока же объем товарооборота складывался незначительно, в пределах $2-4 млн. Конечно, сказывается и территориальная отдаленность, сложная логистика, трудные климатические, погодные условия. Еще раз подчеркну: учитывая опыт Амурской области, ваш опыт, я уверен, что мы наладим аналогичные отношения, как с предыдущим вашим местом работы, потому что за последние три года Амурская область стала лидером в торгово-экономическом сотрудничестве по товарообороту между Беларусью и субъектами Дальневосточного округа. Опыт есть. Мы на основании этого опыта можем кардинально изменить ситуацию. Известно, что Сахалин очень богатый край природными ресурсами. Здесь реализуются и крупные комплексные международные проекты по добыче и транспортировке углеводородов. Освоение шельфовых месторождений предоставило уникальную возможность развивать инфраструктуру региона. Белорусские предприятия готовы принять самое активное участие в строительстве автодорог, логистических центров в Сахалинской области. Перспективным является сотрудничество в сфере пассажирского транспорта, в том числе и на газовом моторном топливе. Вы можете рассчитывать на наши технологии, оборудование, технику, проектные, инжиниринговые услуги, потребительские товары при реализации программ в своем регионе.

Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области Российской Федерации:

Для нас сотрудничество с Беларусью очень важно. Мы видим за те годы сотрудничества, как динамично развивается Республика Беларусь. Это единый язык, единое понимание. Мы берем здесь многие уроки и внедряем их в свои регионы. И по технологиям, и по технике.