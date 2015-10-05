Делегация Сахалинской области возложила венок к монументу на площади Победы в Минске

Новости Беларуси. Представители делегации Сахалинской области возложили венок к монументу на площади Победы. Для белорусов и россиян этот традиционный ритуал имеет особый смысл. Ведь семь десятилетий назад наши народы плечом к плечу сражались с фашистскими захватчиками. Память погибших в годы той страшной войны почтили минутой молчания. Прозвучали гимны двух стран.

Затем губернатор Олег Кожемяко вернулся к рабочему графику. В ходе визита запланированы деловые переговоры. Стороны не только подведут итоги работы за минувшие годы, но и обсудят новые проекты. Беларусь и Сахалин разделяют 10 тысяч километров, но это не мешает партнерам находить общие точки соприкосновения. Диалогу поспособствовало и подписанное соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве на прошедшем в Сочи II Форуме регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.