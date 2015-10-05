Александр Лукашенко: Позитивная динамика в диалоге с Евросоюзом должна привести к полной нормализации отношений

Новости Беларуси. Позитивная динамика в диалоге с Евросоюзом должна привести к полной нормализации отношений. Такое мнение высказал Президент Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов ряда иностранных государств.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь в силу географического положения и объективных причин придает особое значение отношениям с европейскими государствами. Среди вручивших Президенту верительную грамоту и глава представительства ЕС в Беларуси — Андреа Викторин, сменившая на этом посту Майру Мору. К обязанностям приступил и новый посол Германии. Эта европейская страна входит в число лидеров по объему внешней торговли с Беларусью. И, по словам Президента, период взаимного недопонимания между Минском и Берлином должен уйти в прошлое.

Александр Лукашенко:

Ситуация в регионе, общие вызовы и угрозы требуют тесных контактов и поиска совместных решений. Мы заинтересованы в расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Евросоюзом. Перспективными могут стать совместные инфраструктурные проекты в сфере транспорта, энергетики, других сферах экономики, а также в развитии договорно-правовой базы. Рассчитываем, что наметившаяся в последнее время позитивная динамика в нашем диалоге с ЕС приведет к полной нормализации отношений. Мы должны поднять их на качественно новый уровень, отвечающий интересам обеих сторон. С удовлетворением отмечаю характерные для последних лет позитивные тенденции в двусторонних отношениях с Австрией. Прошедшая недавно встреча с Президентом Австрии в Нью-Йорке, а также усиление дипломатического присутствия в Минске придают новый импульс нашему взаимодействию. Мы нацелены на дальнейшее наращивание торгово-экономических и кредитно-инвестиционных контактов. Давние, дружеские, братские и разносторонние связи Беларусь имеет с Кыргызстаном, поэтому мы приветствуем решение о восстановлении уровня дипломатического представительства в Минске. Это важный шаг будет способствовать более активному развитию наших отношений с присоединением Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу, нам необходимо реализовать весь потенциал взаимодействия. Опыт у нас есть.

Вручение верительных грамот главе государства проходит по всем канонам диппротокола и в торжественной обстановке. Это официальное начало дипломатической миссии посла. Как отметил глава государства, Беларусь намерена быть надежным и последовательным партнером для всех стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.