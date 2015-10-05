Выборы Президента Беларуси 2015: 5 октября ЦИК проведет генеральную репетицию

Новости Беларуси. Генеральная репетиция. До выборов Президента Беларуси остается меньше недели. И сегодня, 5 октября, Центризбирком проверит, все ли готово для этого важного политического события. Участковые комиссии протестируют средства связи, осмотрят урны для голосования и передадут в ЦИК списки избирателей и наблюдателей. Все бюллетени уже напечатаны и отправлены в местные избиркомы.

6 октября в Беларуси начнется досрочное голосование.

Основным днем для волеизъявления белорусских граждан станет 11 октября. Так как «день тишины» законом не предусмотрен, претенденты на главный государственный пост смогут продолжать агитацию до 10 октября включительно. Ожидается, что отдать свой голос за того или иного кандидата смогут свыше 7 миллионов избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.