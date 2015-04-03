Александр Лукашенко 3 апреля посетил Государственный таможенный комитет и встретился с его руководящим составом

Новости Беларуси. Таможенная служба призвана стать одним из ключевых элементов экономической безопасности государства. Об этом заявил 3 апреля президент Беларуси, посещая Государственный таможенный комитет. Александр Лукашенко встретился с руководящим составом.

Работа службы сегодня постоянно совершенствуется. Как в техническом плане, так и в образовательном.

Государственный таможенный комитет сегодня – это 12 управлений, один самостоятельный отдел и одна группа. Подчинены ведомству девять таможен. А ведь когда-то сам Комитет располагался в подъезде жилого дома. Как работает ГТК в нынешних условиях, рассказывают президенту.

Юрия Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

С 2014 года 1 января таможенная служба Республики Беларусь приняла на себя автомобильный контроль, транспортный и санитарно-карантинный. За счет того, что мы уменьшили количество служб на две службы на границе, время оформление уменьшилось со 180 минут до 120 минут. Это результат очень хороший, продолжаем эту работу.

Входит в систему таможенных органов и Институт повышения квалификации и переподготовки кадров. Он начал работу в 2010 году – отрасли нужны толковые специалисты.

Здесь подготовили уже не одну тысячу человек. Планы на ближайшее время – открытие собственного учебно-тренировочного полигона.

Иван Дубик, и. о. начальника Государственного института повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь:

На этом полигоне будут тренироваться молодые сотрудники. Там же будет располагаться кинологическая служба, где наши служебные собаки. Закладки делаются в машины – они находят. Вагон почтовый, вагон грузовой, вагон пассажирский – где наркокурьеры прячут перевозимые наркотики. Безусловно, при себе их нет. Это межпотолочное пространство, всякие пустоты в туалетах и далее. Всему этому надо научить молодых сотрудников.

Если с базой нет проблем, то вот «закрепляемость кадров» для таможенной службы – острый вопрос. Зачастую выпускники не хотят работать по специальности.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Надо решить вопрос с закреплением кадров и набором. Надо – подбирайте. Пришел, заключил договор – иди работай. И не надо будет тогда наверху принимать решений по закреплениям (по 5, по 10 лет). Вы это в договоре можете решить на стадии приема людей.

В составе Института – современные лаборатории. Там проводят самые разные экспертизы.

К примеру, здесь исследуются горные породы, монеты и ювелирные изделия. Эксперты определяют материал и дают оценочную стоимость. Попадаются и уникальные экземпляры: редкие часы, которые стоят больше 100 тысяч долларов, или коллекционные монеты.

Работник лаборатории:

Допустим, данная монета. Тираж их – всего 400 штук. В честь 400-летия династии Романовых.

Юрия Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Это уже являются объектами правонарушения. Нам необходимо описать с помощью экспертов, отправим дело в суд.

Ольга Кальчицкая, начальник таможенной лаборатории Государственного института повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь:

Сейчас на экспертизе находится концентрированный виноградный сок. Экспертизой уже установлено, что данный товар не будет соответствовать натуральному соку, то есть пойдет доначисление таможенных платежей в бюджет по данной партии товара.

За всю свою карьеру начальник единственной в республике таможенной лаборатории вынесла уже сотни вердиктов. Здесь оценивают, что за товар попал к таможенникам. В основном это продукты, химия, «ювелирка» или оружие.

Ольга Кальчицкая, начальник таможенной лаборатории Государственного института повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь:

В прошлом году нашей лабораторией было выполнено 760 таможенных и судебных экспертиз, по результатам более половины которых экономический эффект в бюджет страны составил более 46 миллиардов белорусских рублей.

Вниманию главы государства – и информационно-вычислительный центр Таможенного комитета. В его базах – данных сведения о 100 тысячах участниках внешнеэкономической деятельности.

Данные помогает получить созданная инфраструктура. К примеру, все пункты пропуска оснащены системами видеонаблюдения. И если что, то и любой потенциальный нарушитель уже на глазах.

Это только малая часть оборудования, которое белорусские таможенники используют в своей работе, чтобы пресекать всяких правонарушителей. Например, мобильную лабораторию используют для проверки подлинности документов на месте. А подкатное зеркало (наверняка смогли видеть многие) – смотрят, как выглядит дно автомобиля. Видеоэндоскопом можно рассмотреть, что скрыто от глаз. Например, в обшивке автомобиля.

Полгода назад Таможенный комитет возглавил Юрий Сенько. Тогда договорились, что обстоятельно обсудят работу всей таможенной службы.

Упор она должна делать на содействие экономике. Внешние негативные факторы жизнь не облегчают.

Александр Лукашенко:

В этой крайне непростой ситуации таможенная служба призвана стать одним из ключевых элементов обеспечения экономической безопасности государства, гарантируя при этом высокую степень контроля и активно противодействуя трансграничной преступности. Выполняя столь ответственную функцию, таможенники должны показывать пример неподкупности, верности служебному долгу и беречь, естественно, честь мундира. Однако зачастую коррупционная ржа разъедает и ваши ряды.

Президент приводит в пример последний вопиющий случай. Сотрудники Комитета госбезопасности выявили, что в Ошмянской таможне в преступную деятельность был вовлечен чуть ли ни весь личный состав поста «Каменный Лог». Они брали взятки за беспрепятственный пропуск крупных партий товаров. В результате задержано 19 человек, у фигурантов этой истории изъято больше 2 млн долларов. Ответят не только те, кто нарушил закон, но и те, кто не уследил за сотрудниками.

Александр Лукашенко:

От Комитета госбезопасности я потребовал принципиально разобраться в рамках уголовного дела: кто это все организовал и кто к этому причастен. И даже если по закону он якобы не причастен, потому что там есть ответственные лица, но он начальник, он должен был контролировать эти вопросы и процессы, и тех на поверхность мы вытащим.

Ущерб, нанесенный стране, должен быть возмещен не просто в полном размере, а в трех-, пятикратном размере, как у нас обычно это принято.

Новый председатель Комитета должен понять, что самое главное – создать атмосферу нетерпимости к таким проявлениям. Надо сформировать осознанное понимание каждым сотрудником: факты взяточничества, пусть даже единичные, дискредитируют всю таможенную службу государства в глазах общественности. И нравственный ущерб от коррупции нельзя измерить никакими деньгами.

Такие случаи не красят белорусскую таможню, ведь ведомство ориентировано на борьбу с преступниками.

За 2014 год таможенники выявили почти 30 тысяч нарушений закона.

Вот одно из последних: несколько дней назад через «Козловичи» пытались провезти крупную контрабандную партию сигарет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

На протяжении последних лет отмечается устойчивый рост выявленных преступлений и иных правонарушений в таможенной сфере. Но количество здесь не главное. В первую очередь необходимо выявлять те контрабандные и иные угрозы, которые могут нанести серьезный ущерб отраслям экономики нашей страны. Необходимо поставить надежный заслон от проникновения в страну товаров третьих стран, ввезенных на территорию Евразийского экономического союза с нарушением законодательства.

Таможенные платежи идут в белорусскую казну. Президент требует оптимизировать льготы по ним.

Александр Лукашенко

Несмотря на то, что в целом объем предоставленных льгот снизился почти на 3 трлн рублей, размер льготирования различных экономических субъектов по налогу на добавленную стоимость вырос и составил до 80% от всех таможенных льгот. Причем, за редким исключением, никто предметно не отслеживает работу этих субъектов. Поэтому таможенному ведомству необходимо настойчивее отстаивать в Правительстве свое мнение и минимизировать превалирование льгот над реальными экономическими эффектами. Такое поручение дано Правительству.

Именно экономический эффект должны держать в уме таможенники. Они своей работой должны содействовать внешней торговле. Это касается и экспорта. Экспортировать должно быть просто, быстро и надежно. То же самое и с транзитом.

Александр Лукашенко:

Достигнутый в Беларуси уровень предоставления таможенных услуг позволяет выходить на создание для товаров «виртуальных границ». Это станет возможным за счет получения информации о товаре до его прибытия, убытия, а в отдельных случаях – до загрузки на транспортное средство. Но в любом случае содействие внешнеэкономической деятельности наших предприятий и транзиту со стороны таможенной службы в первую очередь связывается с упрощением администрирования, уменьшением количества таможенных документов, полномасштабным внедрением электронного документооборота, сокращением времени оформления и стоимостных издержек. Тем более с учетом продемонстрированного вами уровня развития информационно-телекоммуникационных технологий.

Впрочем, белорусская таможня уже идет по пути «быстрее и лучше». За последние два десятилетия «ворота страны» изменились кардинально.

Вот последний пример: только открылся после реконструкции пункт пропуска «Григоровщина». Теперь пропускная способность увеличится до 600 грузовых машин в сутки.

Кстати, пункты пропуска сегодня оснащают специальными досмотровыми комплексами. Работают они по принципу рентгена: то есть получается досмотр, только «без рук». Максимум – 10 минут – и понятно, что за груз.

Такие «сканеры против контрабандистов» уже позволили выявить товаров на сумму более 17 миллиардов рублей в 2014 году. Ускоряет процесс прохождения границы и электронное декларирование.

Андрей Ковальчук, начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

На сегодня 95% всех партий товаров оформляется в национальной системе электронного декларирования. Что касается экспорта, это вообще 98%. То есть это и ускорение процесса оформления, и исключение субъективного фактора, то есть максимально идет процесс на исключение работы должностного лица с субъектом хозяйствования.

Все это, конечно, позволяет быстрее проходит границу. Хотя очереди иногда и возникают. Многочасовые ожидания могут стать настоящей пыткой.

Александр Лукашенко:

Очереди на границе периодически бывают, выстраивались по крайней мере. И информация поступала и ко мне. Вплоть до того, что от конкретных обычных людей, которые простаивали на границе. По сколько часов и прочее. Хотя большей частью не по вашей вине, но решать оперативно эти вопросы необходимо как через эффективное взаимодействие с сопредельной стороной, так и путем совершенствования всех этапов своей деятельности. Нам пора вводить нормальную всеобъемлющую систему электронной очереди, если это решает проблему. Если это решает проблему, это надо сделать. Мгновенно, немедленно, как только можно быстрее. Не глядя ни на что.

Глава Таможенного комитета просит поддержки в создании так называемой оперативной таможни. Издержки будут минимальны, а вот пользы от такого новшества масса.

Юрий Сенько, председатель государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Практически 50% контрабанды, которая была выявлена вообще в Республике Беларусь на границе и на границе с Российской Федерацией, 50% было выявлено на российском и внутреннем участке границы. Это надо мониторить. Иными силами, кроме как создания этого подразделения, у нас пока не видится. Это будет мобильная группа, которая будет, во-первых, бороться с контрабандой, во-вторых, будет иметь антикоррупционную направленность.

Президент говорит с руководящим составом белорусской таможни о том, что время сейчас непростое – с управленцев строго спрашивают за результаты работы. Это касается и таможенников.

Александр Лукашенко:

Мы должны спокойно, не ухудшая ситуацию к уровню прошлого года, преодолеть эти тяжелые времена.

В конце этого разговора президенту вручили подарок. Такой ключ считается символом безопасности. На безопасность государства будет работать и вся таможенная служба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.