Александр Лукашенко подписал декрет о тунеядстве

Новости Беларуси. Налог на тунеядство стал реальностью. Александр Лукашенко подписал декрет. Согласно документу, неработающим более полугода белорусам придется заплатить единовременный сбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Слиж, СТВ:

Живут в нашей стране граждане, которые никогда и нигде не работали. Налоги, соответственно, тоже не платили. Мол, тунеядцы, что с них взять. Однако некоторые из них могут позволить себе помимо первого, второго и компота на обед покупку дорогостоящих автомобилей и квартиры в столице.

Дмитрий относит себя именно к этой ячейке общества. Работает через Интернет в IT-сфере. Зарабатывает прилично и тратит с умом. Новость о налоге за тунеядство воспринял скептически, но с рациональным подходом. Если платить, то нужно точно знать, как и сколько.

Дмитрий:

Мне хватает на жизнь. Устраиваться здесь на официальную работу мне нет никакого смысла. Если сумма налога будет достаточно хорошей суммой, которую сможет себе позволить любой, то почему бы и не заплатить её.

В целом по стране ситуация на рынке труда не изменилась. Работу, когда она действительно нужна, люди ищут, да и вакансий в достатке. Правда, у тех, кто не привык достойно трудиться, проблемы всё же возникают.

Тамара Курганская, начальник межрайонного отдела трудоустройства «Московский, Октябрьский» комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Люди идут, как и в прошлые годы. Это уволенные по соглашению сторон – 23 % у нас. Длительно неработающих количество не увеличилось по отношению к аналогичному периоду 2014 года. Есть летуны. Как и везде, на любом предприятии. Есть люди, которые несколько раз в год увольняются, несколько раз в год приходят к нам вновь и становятся на учёт. И мы снова занимаемся их трудоустройством.

Отмечают специалисты и новую тенденцию в поведении работодателей. Теперь к соискателям присматриваются пристальнее. Если у человека в трудовой последняя печать об увольнении ещё советского образца, ему, скорее всего, откажут. И в первую очередь из-за наглядного пробела в послужном списке.