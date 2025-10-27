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Новости по тегу #Юрия Сенько

Представители ФПБ восстановили около 14 гектаров леса в Могилёвской области
27 октября 2025 07:22

Представители ФПБ восстановили около 14 гектаров леса в Могилёвской области

Спорт и единство – турслёт профсоюзов Беларуси собрал более 750 человек
23 августа 2025 13:50

Спорт и единство – турслёт профсоюзов Беларуси собрал более 750 человек

Сенько поделился промежуточными результатами поручения Президента по сбору обратной связи от белорусов
27 ноября 2024 16:59

Сенько поделился промежуточными результатами поручения Президента по сбору обратной связи от белорусов

Александр Лукашенко 3 апреля посетил Государственный таможенный комитет и встретился с его руководящим составом
03 апреля 2015 17:47

Александр Лукашенко 3 апреля посетил Государственный таможенный комитет и встретился с его руководящим составом