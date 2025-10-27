Новости по тегу #Юрия Сенько

Поработали с энтузиазмом. Лес достигнет зрелости через несколько десятков лет. Дышать здесь чистым воздухом и заготавливать древесину будут следующие поколения белорусов.
Турслет приурочен к 80-летию Великой Победы и 121-летию профсоюзного движения Беларуси. Уже 24 августа будут названы команды-победители.
По его словам, все вопросы, волнующие белорусов, систематизируются и в ближайшее время будут преданы главе государства.
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