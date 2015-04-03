А. Лукашенко: В преступную деятельность был вовлечен чуть ли не весь личный состав таможенного поста «Каменный Лог»

Новости Беларуси. Глава государства посетил 3 апреля Государственный таможенный комитет. Президенту доложили о работе таможенных органов. Сегодня ГТК — это 9 таможен общей численностью сотрудников более 5 тысяч человек.

Одна из приоритетных задач — защита экономических интересов Беларуси. И для этого постоянно совершенствуется работа службы. Автоматизируются таможенные процессы, во все процедуры внедрена система электронного декларирования, увеличивается пропускная способность на контрольных пунктах.

Александру Лукашенко продемонстрировали образцы технических средств таможенного контроля. Также президент посетил информационно-вычислительный центр, таможенные лаборатории и ознакомился с работой института повышения квалификации и переподготовки кадров. Как отметил глава государства, сегодня очень важно обеспечить закрепляемость подготовленных в институте специалистов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Надо решить вопрос с закреплением кадров и набором. Надо, подбирайте. Пришел, заключил договор, иди работай. И не надо будет тогда наверху принимать решений по закреплениям (по 5, по 10 лет), в этом договоре можете решить, на стадии приема людей. Хочет, с родителями переговорили, заключили трехсторонний договор, подписали — иди и работай.

Александр Лукашенко встретился с руководящим составом Государственного таможенного комитета. Полгода назад его возглавил Юрий Сенько. Тогда договорились, что обстоятельно обсудят все аспекты работы таможенной службы. В сегодняшних условиях белорусская таможня должна работать эффективнее. Упор — на содействие экономике, на которую влияют внешние негативные факторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В этой крайне непростой ситуации таможенная служба призвана стать одним из ключевых элементов обеспечения экономической безопасности государства, гарантируя при этом высокую степень контроля и активно противодействуя трансграничной преступности. Выполняя столь ответственную функцию, таможенники должны показать пример неподкупности, верности служебному долгу и беречь, естественно, честь мундира. Однако зачастую коррупционная ржа разъедает и ваши ряды.

Совсем недавно вскрылся случай просто вопиющий. КГБ выявил вместе с другими правоохранительными органами, что в Ошмянской таможне в преступную деятельность был вовлечен чуть ли не весь личный состав таможенного поста «Каменный Лог». Если это не так, вы встанете, скажете.

Криминальная схема действовала длительный срок. Ее фигурантами являются около 20 должностных лиц, общая преступная прибыль исчисляется миллионами долларов.

От Комитета госбезопасности я потребовал принципиально разобраться в рамках уголовного дела — кто это все организовал и кто к этому причастен. Даже если по закону он якобы не причастен, потому что там есть ответственные лица, но он начальник, он должен был контролировать эти вопросы и процессы, и тех на поверхность мы вытащим.

Ущерб, нанесенный стране, должен быть возмещен не просто в полном размере, а в трех-, пятикратном размере, как у нас обычно это принято.